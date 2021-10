FC Volendam-spits Mühren na vierklapper: "Wedstrijdbal ga ik nog charteren"

Robert Mühren was met vier treffers opnieuw goud waard voor FC Volendam, dat met 4-2 won van FC Dordrecht. De Volendammer bracht zijn seizoenstotaal zo op dertien treffers en maakte bovendien zijn achtste hattrick in zijn carrière. "De wedstrijdbal heb ik nog niet, maar die ga ik zo even charteren", aldus de topscorer van de eerste divisie.

"Het maakt mij niet uit hoe ik ze krijg of afmaak, als ik maar doelpunten", zij Mühren na afloop van het duel waarin hij ook twee strafschoppen wist te benutten. "Als ze me nog vaker gaan zoeken vanaf de zijkant, dan ga ik nog vaker scoren. We trainen er al op, maar ik kan nog meer scoren."

Kasius mist duel met FC Emmen

Een smetje op de wedstrijd voor FC Volendam was de tweede gele en dus rode kaart voor Denso Kasius. "Als de bal was uitgegaan dan had ik hem gewisseld. We hadden al twee wissels klaar staan voor dat moment. We waren net te laat. Hij zette een sliding in op de helft van de tegenstander, maar dat was totaal onnodig en niet slim", aldus Jonk.

Door de rode kaart mist Kasius de eerstvolgende wedstrijd. Vrijdag 5 november is de volgende wedstrijd van FC Volendam, dan komt FC Emmen, net zoals afgelopen dinsdag op bezoek.