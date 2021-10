Hattrickhero Robert Mühren helpt FC Volendam aan zevende zege op rij

Het niveau was niet geweldig in de eerste helft. Beide ploegen blonken vooral uit in onnauwkeurigheden. De eerste twee doelpunten kwamen ook voort uit een slechte pass, waardoor de tegenstander kon profiteren. FC Dordrecht sloeg als eerst toe in de achtste minuut. Gaetano Oristanio zette Mathis Suray onbedoeld vrij voor Filip Stankovic. De Belg bleef koel en rondde keurig af: 0-1.

Mühren draait achterstand om in voorsprong

Gelukkig voor FC Volendam wist ex-Telstar-verdediger Toine van Huizen de thuisploeg ook een handje te helpen. Hij leverde de bal zomaar in, waardoor Boy Deul Mühren kon bedienen. De spits van Het Nieuwe Oranje pakte het cadeautje dankbaar uit.

Beide ploegen gingen rusten met een voorsprong van FC Volendam. Dat hadden de Schapekoppen te danken aan Anouar El Azzouzi. Hij dacht even dat hij aan het volleyballen was en sloeg de bal weg in het strafschopgebied. De toegekende penalty werd benut door Mühren.

Ook drie goals na rust

De tweede helft was het aanzien meer waard. De Noord-Hollanders hadden wel weer een strafschop nodig om de wedstrijd in het slot te gooien. Opnieuw schoot Mühren de bal feilloos langs keeper Liam Bossin. Ook de 4-1 werd gemaakt door Mühren, zijn dertiende treffer van het seizoen. Hij tikte van dichtbij binnen op aangeven van invaller Calvin Twigt. Het lukte de Volendam-spits één keer eerder om vier te scoren in een wedstrijd. Dat gebeurde in 2014 tegen TOP Oss (0-4).

Het slotakkoord was voor Suray. De Belg werd diep gestuurd en hij liet Stankovic kansloos: 4-2. Jacky Donkor had daarna nog de aansluitingstreffer op zijn schoen, maar zijn inzet was te slap.

Na dertien wedstrijden heeft FC Volendam nu dertig punten. Daarmee is het de trotse lijstaanvoerder van de eerste divisie. Nummer twee Excelsior volgt op vijf punten, maar de Rotterdammers spelen morgen nog tegen FC Eindhoven.