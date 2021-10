Raad bezorgd: snelheidsboetes op 'onveilige' weg te makkelijk aanvechtbaar

Kunnen mensen te makkelijk onder een snelheidsboete uitkomen op de veelbesproken Kanaaldijk in IJmuiden? Daarover is raadslid Sander Scholts namens de partij Forza! in Velsen bezorgd. Volgens de juridische status van de weg zouden er snelheidsborden van tachtig kilometer per uur langs de weg moeten staan, maar er staan borden van zeventig. Scholts vraag zich af of dat ervoor zorgt dat snelheidsovertreders hun boete succesvol kunnen aanvechten.

Kruispunt Kanaaldijk en De Geul IJmuiden - Fred Segaar / NH Nieuws

Fietsers en voetgangers voelen zich bij de huidige maximumsnelheid voor auto's van zeventig kilometer per uur al onveilig, voornamelijk rond het kruispunt van de Kanaaldijk met De Geul. Daar moeten automobilisten wel gas terug nemen van zeventig tot 'slechts' vijftig. Maar omdat dat pas vlak voor het kruispunt geldt, rijden zij niet zelden op het kruispunt nog (veel) harder dan vijftig. En volgens de juridische norm zou de Kanaalweg zelfs een '80-weg' moeten zijn, blijkt uit een onderzoeksrapport naar het verkeerspunt. Tekst gaat verder onder het artikel.

Maar dat vindt eigenlijk niemand wenselijk. Wethouder Bram Diepstraten niet, raadslid Scholts niet, en fietsers en voetgangers zeker niet. En dus blijft de maximale snelheid op de Kanaaldijk zeventig. Maar nu is Scholts bezorgd dat snelheidsduivels in de auto, door die juridische norm, gemakkelijk onder snelheidsboetes uit kunnen komen. Scholts, afgelopen dinsdag in vragen aan de wethouder: "Wij zijn geen voorstander om de maximaal toegestane snelheid naar 80 kilometer per uur te verhogen, echter kunnen wij ons goed voorstellen dat men bij een bekeuring voor harder dan 70 en lager dan 80 bezwaar zullen aantekenen. Waarschijnlijk staan we juridisch als gemeente niet sterk, omdat we niet aan de wettelijk juridische norm voldoen." Verwachting en realiteit De wethouder deed de vraag dinsdag af met een kort antwoord: "Een weggebruiker dient zich altijd aan de aangegeven maximumsnelheid te houden. Hier kan de politie op handhaven en wij verwachten dat een eventueel bezwaar op een boete voor snelheidsovertreding geen kans van slagen zal hebben." Tussen verwachting en realiteit valt soms nog wel een speld te krijgen, maar dat achten de verkeersrechtadvocaten Rick van Leusden en Bert Kabel in dit geval beiden onwaarschijnlijk. "Als er duidelijk op een verkeersbord staat dat je zeventig mag, heeft het aanvechten van boete geen zin", zeggen zij onafhankelijk van elkaar.

Quote "Je moet doen wat er staat op de borden, en als de verkeerssituatie daarom vraagt zelfs langzamer rijden dan dat" Rick van Leusden, Advocaat verkeersstrafrecht

Van Leusden, van advocatenkantoor Cleerdin en Hamer in Amsterdam, komt zelfs met een extra waarschuwing: wie op het kruispunt keurig de maximaal toegestane snelheid van vijftig rijdt, kan bij een eventueel ongeval tóch strafbaar zijn. "Je moet doen wat er staat op de borden, en als de verkeerssituatie daarom vraagt zelfs langzamer rijden dan dat. " Van Leusden: "Laatst had ik een zaak waarin op een kruispunt een maximum van vijftig gold, en mijn cliënt reed dertig. Toch veroorzaakte hij een dodelijk ongeluk met een scooterrijder en is hij veroordeeld. Hij had volgens de rechter zijn snelheid nog verder terug moeten brengen, omdat op dat moment de verkeerssituatie daarom vroeg."

Quote "Sommige gemeenten spelen eigenlijk met de verkeersveiligheid" Bert Kabel, verkeersrechtadvocaat

Zijn collega Bert Kabel, verkeersrechtadvocaat bij Smart advocaten in Eindhoven, vindt dat gemeenten soms wel meer hun best moeten doen om die situaties te voorkomen. Hij ziet dat sommige gemeenten 'spelen met de verkeersveiligheid' door de maximumsnelheid pas kort voor een kruispunt terug te brengen. "Dat is laat", vindt Kabel. "Je weet dat mensen niet altijd op tijd gas terugnemen. En als gemeente kan je ook weten of een weg uitnodigt om harder te rijden dan de maximumsnelheid."

Veiliger Eerder deze maand kondigde de gemeente aan het kruispunt van de Kanaaldijk en De Geul aan te pakken om het punt veiliger te maken. Voor het einde van het jaar worden er verkeersdrempels aan weerszijden van het punt aangelegd. Ook vergroot de gemeente de middenberm en wordt de weg minder breed door de rijstrook om af te slaan af te sluiten. De maximumsnelheid zou voorlopig zeventig blijven. In 2023 en 2024 maakt de gemeente geld vrij om de hele situatie op de schop te nemen, zei Bram Diepstraten dinsdag in zijn antwoorden aan de raad. Dan verandert het kruispunt in een rotonde.