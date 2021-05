IJmond NL V Voortrazende auto's jagen fietsers de stuipen op het lijf

Het is een punt waar je als fietser of voetganger liever niet bent, maar omzeilen van de oversteek op het kruispunt van de Kanaaldijk met De Geul is lastig. Het is een doorgaande fietsroute van en naar de sluizen en de kop van haven. De verkeersader oversteken is op zijn minst een uitdaging te nemen. De oorzaak: voortrazende chauffeurs negeren de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur massaal.

Wie je er ook spreekt, mensen uit de buurt hebben schrik van de oversteek. "Je moet ogen in je achterhoofd hebben", zegt Ruud Porck. "Het verkeer komt van alle kanten. Volgens mij is er maar één oplossing: een fietstunnel." Porck staat een paar minuten te kijken bij de entree van IJmuiden en telt een handvol gevaarlijke situaties. "Fietsen heeft de toekomst, zeggen ze. Dan zouden ze iets voor onze veiligheid moeten doen. Zo kan het niet langer." Veilig aan de overkant aangekomen, verzucht Porck: "Ik heb het weer gehaald..." Scootmobiel Een man in een scootmobiel slalomt door de vrachtwagens. Bij het Witte Theater aangekomen, legt hij uit waardoor het hier zo onveilig is: "Op de Kanaalkade mag je 70 rijden. Niet zo ver voor deze oversteek is het opeens 50. Veel automobilisten storen zich daar niet aan en racen gewoon door. Ik begrijp het wel een beetje hoor. Het is en doorgaande weg en het loopt een beetje naar beneden." Han van Spanje van de Fietsersbond Velsen wil dat de gemeente de maximumsnelheid over de hele lengte van de Kanaalkade verlaagt naar 50. "Dat zou de veiligheid ten goede komen. Mensen voelen zich hier gewoon niet veilig en dat is het laatste wat de gemeente moet willen. Er zij hier best al flink wat ongelukken gebeurd, Als de gemeente niks doet, zal dat wéér gebeuren."

Gemeente Velsen broedt op maatregelen De gemeente erkent dat sprake is van een gevaarlijke oversteekplaats en broedt op maatregelen. Een woordvoerder zegt: "We willen de verkeersveiligheid op deze plek verbeteren. Daarbij kijken we naar de korte termijn en de lange termijn. En ook naar de samenhang met mogelijke aanpassingen op de Kanaaldijk zelf. Op dit moment zijn de keuzes nog niet duidelijk en zijn we nog in overleg met organisaties als de Fietsersbond, het wijkplatform IJmuiden-Noord, Zeehaven IJmuiden en de verkeersadviseur van de politie." "De Fietsersbond heeft het over het verlagen van de maximumsnelheid op de Kanaaldijk zelf, waar de maximumsnelheid 70 km/uur is. Op de kruising is de maximumsnelheid al 50 km/uur. De overgang ligt op het punt van de komgrens (binnen bebouwde kom/buiten bebouwde kom, red), op ruime afstand van het kruispunt. Het probleem is dat de snelheid van het verkeer onvoldoende en niet tijdig genoeg geremd wordt naar de toegestane snelheid van 50 km/uur, waardoor op het kruispunt te hard gereden wordt. Daar willen we wat aan doen met de beoogde maatregelen." De gemeente kan op korte termijn geen cijfers tonen over aantallen ongelukken, maar zegt dat er al 'langere tijd' geen ongeval meer geweest is bij de fietsoversteek. "Maar er zijn helaas wel regelmatig botsingen tussen auto's op het T-kruispunt zelf."