Omstreden COA-locatie wordt klaargemaakt voor de komst van 450 statushouders

"Ik heb nog nooit zoiets smerigs moeten doen!" Schoonmakers en verhuizers zijn druk in de weer aan de Picassolaan in Alkmaar: vanaf maandag nemen daar 450 statushouders hun intrek. Een omstreden beslissing die niet bij alle omwonenden goed valt, maar locatiemanager Jeanine Stricker is vooral blij dat een flink aantal vergunninghouders een goede woonplek krijgt en inwoner van Alkmaar wordt.

Dat vertelt Stricker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers vandaag tegen NH Nieuws. We worden rondgeleid op het terrein, dat bij vele Alkmaarders al bekend is. Soms positief, soms negatief: sinds de jaren '70 huizen hier namelijk asielzoekers. Er was lang gesteggel binnen de gemeente over de huisvesting van statushouders op die plek. Uiteindelijk gaf het college toestemming aan het COA om tot 1 januari 450 statushouders te huisvesten en dat aantal tussen 1 januari en 1 april af te bouwen naar 280 die er dan twee jaar blijven wonen. Daarnaast komt er plek voor spoedzoekers. Bekijk hieronder de appartementen en het interview met Jeanine Stricker. Tekst loopt door onder video:

Voorbereidingen voor honderden statushouders in Hoefplan - NH Nieuws

De afgelopen 3,5 jaar stonden de appartementen zo goed als leeg. Een handvol mensen woonde er antikraak en hoopte er uiteindelijk zelf te mogen wonen. Dat gaat dus niet door: de bewoners moesten half oktober plaatsmaken voor statushouders - die gemeente Alkmaar vanuit het Rijk verplicht moet huisvesten. Dat het overgrote deel van huizen lang onbewoond was, resulteert in veel achterstallig onderhoud en smerigheid en dus wordt op dit moment druk schoongemaakt. "Het voelt bijzonder om hier weer te zijn", vertelt Stricker. Zij begon haar COA-carrière in het Hoefplan als medisch dienstverlener. Wegwijs in Hoefplan De komende maanden moet zij er met een team voor zorgen dat de statushouders, die dus veelal al een lange tijd in Nederland zijn, worden klaargestoomd om zelfstandig te wonen. Ze worden wegwijs gemaakt in de wijk Hoefplan. "Ik heb hele mappen klaarliggen met informatie. Er wordt een spreekuur op het terrein ingericht waar ze met vragen heen kunnen." Juist dat verkennen van de wijk baart een aantal omwonenden zorgen. Anoniem vertellen ze tegen NH Nieuws dat ze vrezen voor overlast. "Natuurlijk gun ik deze mensen een fijne plek, maar deze beslissing is door onze strot geduwd. We hebben vragen gesteld, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd", aldus een buurtbewoner.

Buurtbewoners plaatsten dit bord voor asielzoekers - Maaike Polder / NH Nieuws

Asielzoekers zouden door de jaren heen met grote groepen ongevraagd hebben gehangen op hun woonerf, kinderen hebben aangesproken en over de stoep hebben gefietst. Op bovenstaande foto zie je een bordje dat de buurt heeft geplaatst. Een andere buurman vreest ook voor onrust. "Ze pisten en scheten in onze portieken. Vielen meisjes lastig. Sommige buurvrouwen durfden niet eens meer naar buiten." Informatieavond NH Nieuws-verslaggever Aline Bleeker was begin deze maand bij een informatieavond over de huisvesting aan de Picassolaan. Daar leek niemand echt grote bezwaren te hebben. "Mensen waren vooral blij dat het dit keer gaat om statushouders, mensen die hier al lange tijd zijn en ook zeker mogen blijven, in plaats van asielzoekers." Of de vandaag uitgesproken angsten reëel zijn, moet vanaf 1 november blijken: dan komen de eerste bewoners naar Hoefplan. Locatiemanager Jeanine Stricker: "Als buren vragen hebben: binnenkort openen we een speciaal e-mailadres. Ook zijn ze natuurlijk altijd welkom hier."

Waar gaan de overige 170 statushouders in het nieuwe jaar wonen? Als het COA ervoor kiest om daadwerkelijk 450 statushouders aan de Picassolaan te huisvesten, krijgen ze tot uiterlijk 1 april de mogelijkheid om 170 van hen ergens anders in de regio te huisvesten. Na 1 april wonen er dan nog 280 statushouders aan de Picassolaan. De statushouders die daar komen wonen zijn allemaal aan de regio Alkmaar gekoppeld en voor de overige 170 geldt dan ook dat ze in de regio moeten worden gehuisvest.