Nieuwe rolstoelbus voor Fynn dankzij inzamelingsactie: "Heel ontroerend"

Fynn hoorde zojuist op NH Radio dat het streefbedrag voor een nieuwe bus binnen was. "Echt!", roept hij uit? "Is het echt zo? O wat leuk!"

Fynn vertelde maandag al bij presentatrice June hoe blij hij was met het succes van de inzamelingsactie. "Mensen geven allemaal geld", zei hij toen. Een paar dagen later is er al genoeg gedoneerd om een nieuwe bus te kopen. De aandacht was de afgelopen dagen groot voor Fynn. "Ik ben bij June geweest en ook op tv. Het voelt alsof de beroemdheid naar mijn hoofd is gestegen."

Fynn heeft een lichamelijke beperking en werd vaak met de bus weggebracht en opgehaald. Ook zijn ouders Marc en Lonneke en twee broers en twee zussen maakten voor familiebezoek en leuke dingen vaak gebruik van de speciale rolstoelbus. Op dit moment kan Fynn niet zo makkelijk ergens heen. "Ik blijf soms thuis of een busje moet mij op komen halen", vertelt hij.