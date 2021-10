Grote schrik en verdriet bij Fynns (20) familie: onmisbare rolstoelbus total loss door storm

"Ontzettend ontroerend", vertelt Marc over dat moment. Zelf legde het gezin een derde van het bedrag in, de gemeente vergoedde de aanpassingen in de bus en het opgehaalde geld maakte het voor het gezin mogelijk om de bus vervolgens te kopen. Het was een wonder voor de ouders: eindelijk hun zoon ophalen van de dagbesteding, het gastgezin van hun oudste zoon bezoeken in Friesland en leuke dingen doen met de hele familie.

"Ik kon ermee naar mijn werk en leuke dingen doen", vertelt Fynn (20) als we ze komen opzoeken vandaag. Hun knusse huis in Hoefplan staat vol met spulletjes, twee poezen én zijn binnen- en buitenrolstoel.

Buurvrouw Marloes ervaart zelf, ondanks dat hun buren het financieel niet breed hebben, hoe onwijs vrijgevig de familie is. "Ik werk zelf in de zorg, met kinderen die soms alleen in hun onderbroek bij ons binnenkomen", vertelt ze. De Alkmaarse doet daarom weleens oproepjes in de buurt: of iemand nog kleding, schoenen of boeken heeft.

"Dit gezin is áltijd de eerste die tassen vol met kleding komt brengen. Ze regelen zelfs kaartjes voor de Efteling. Dit zijn zulke oprechte en lieve mensen die alleen maar klaarstaan voor anderen. Dat dit hun gebeurt."

Verzekeringsgeld niet genoeg

Hoewel de bus verzekerd is, verwacht Marc niet dat ze voor de dagprijs weer zo'n bus kunnen aanschaffen. Marloes hoopt dat er mensen zijn die iets kunnen missen. "Om ze zo aan een nieuwe bus te helpen. Een betere nog. Want dat verdienen ze." Ze is daarvoor zojuist een inzamelingsactie gestart.

"Het is afwachten", aldus de vader van Fynn. De grote familie is vooral heel erg opgelucht dat ze niet zelf in de bus zaten toen de boom erop viel. Fynn: "Veiligheid gaat voor alles!"