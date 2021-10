Veel (anonieme) mensen storten duizenden euro's voor nieuwe rolstoelbus Fynn

Zorgmedewerkers, kennissen, vrienden en zelfs totaal onbekenden hebben geld overgemaakt zodat de familie van Fynn Opdam (20) uit Alkmaar een nieuwe rolstoelbus kan kopen. Hun oude is vrijdag verwoest door een omgevallen boom. De teller staat al op ruim 13.000 euro. "Hopelijk rijden jullie snel in een nieuwe!"

Dat is te lezen op de doneersite. Op NH Radio vertelde Fynn vanmorgen bij presentatrice June dat de inzameling, die buurvrouw Marloes zaterdag startte, een groot succes is. "Mensen geven allemaal geld."

Omdat hij een fan is van June belde ze hem vanmorgen in de uitzending tijdens zijn werk op de dagbesteding in zorgcentrum Scorlewald. Ze riep Noord-Hollanders opnieuw op om te doneren.

Lichamelijke beperking

Fynn heeft een lichamelijke beperking en werd vaak met de bus weggebracht en opgehaald in Schoorl. Ook z'n ouders Marc en Lonneke en twee broers en twee zussen maakten voor familiebezoek en leuke dingen vaak gebruik van de speciale rolstoelbus, die nu dus total loss is door de storm.

Zaterdag vertelden ze aan NH Nieuws over hun verdriet. "De bus gaf ons vrijheid."