Selina neemt Kieskompas voor Dijk en Waard in gebruik met digitale hulp van Steffie

Het invullen van het Kieskompas ging Selina, cliënt bij Esdégé-Reigersdaal, met hulp van Steffie goed af. "Het is fijn dat sommige woorden in de vragen blauw zijn gemaakt. Als je daar op klikt dan kun je naar de uitleg luisteren", vertelt ze aan mediapartner Heerhugowaard Centraal.

"Als je moeite hebt met sommige woorden kun je het zo beter begrijpen. Een vraag was een beetje lang, daar had ik wat langer voor nodig. Maar het invullen ging best snel. De uitslag kwam overeen met wat ik al dacht."

Dijk en Waard

Per 1 januari 2022 gaan de gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard samen verder als de gemeente Dijk en Waard. Daarom zijn daar eerder gemeenteraadsverkiezingen nodig dan in de rest van het land. Twaalf politieke partijen doen mee aan de verkiezingen.

De online stemhulp is samen met de deelnemende partijen gemaakt, zodat inwoners zich kunnen voorbereiden voordat ze gaan stemmen op 22, 23 of 24 november. Nadat je over dertig stellingen je mening hebt ingevuld, krijg je te zien welke partijen het best aansluiten bij je eigen standpunten.

"Het is normaal en ook gewoon verstandig dat mensen zich willen voorbereiden voor het stemmen", vindt burgemeester Bert Blase. "Al helemaal als je te maken hebt met een fusie met een buurgemeente en nog niet alle politieke partijen kent."

Blase is ook blij met Steffie. "Onze democratie is van iedereen. Iedereen die stemrecht heeft, moet in staat zijn zich goed voor te bereiden op het stemmen. Ook als dat om wat voor reden dan ook wat lastiger voor je is."