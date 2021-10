Door hond aangevallen zeehond dag erna bezweken aan verwondingen

De zeehond die gisterochtend op Texel is aangevallen door een hond, is vannacht aan haar verwondingen bezweken. Dat laat Ecomare vandaag weten . "Ze ging gedurende de dag achteruit. Of dat (deels) door de aanval van de hond kwam, is niet te zeggen."

Een dierverzorger van Ecomare ging gisteren af op een melding dat een zeehond op het strand van De Hors hulp nodig had. Toen ze aankwam, zag ze hoe een hond de zeehond aan het bijten was. Het dier werd zelfs de lucht in gegooid. Het baasje van de hond kon niets doen.

Het lukte de verzorger van Ecomare uiteindelijk om de dieren uit elkaar te halen. Ze nam de zeehond, die Duvel werd genoemd, mee naar de opvang om haar verder te onderzoeken. Ze kreeg injecties tegen een longworminfectie, verder leken de verwondingen mee te vallen.

Inwendig

In de loop van de dag ging ze echter toch achteruit. Of dat door de aanval van de hond kwam, of niet, vindt Ecomare moeilijk te zeggen. "Mogelijk had ze inwendige beschadigingen opgelopen. Helaas is ze in de nacht erna overleden."