Redding verstrikte zeehond op zandplaat maakt tongen los: heldendaad of onverstandig?

Een van de redders is John van de Haar uit Tiel, die zaterdagmiddag een rondvaart rond Texel maakte en hoopte zeehonden te spotten. Op de zandplaat Noorderhaaks, tussen Texel en Den Helder, aan zeehonden geen gebrek, zo schrijft John op zijn Facebook-pagina . "Maar er was er ook één met een groot stuk visnet om z'n nek."

"Met heel duidelijke instructies hoe we het moesten aanpakken", schrijft hij. Terwijl Van de Haar het visnet vasthield en een ander de zeehond in bedwang hield, probeerde een derde redder het net door te zagen.

Met succes, want na de nodige inspanningen keerde het trio met het visnet in de hand terug naar de boot. "We werden als helden terug de boot in geholpen", besluit hij zijn verhaal. "Snel de kleren weer aan en met een heerlijk gevoel terug naar de haven van Oudeschild."

De reacties onder Van de Haars post liegen er niet om. Tientallen mensen prijzen het drietal voor 'goede actie' en 'heldendaad'. "Geweldig, goed gedaan van de mannen", schrijft een vrouw. "Is niet zonder gevaar, want zeehonden hebben fikse tanden."

Hoezeer een visnet een zeehond kan verwonden, blijkt uit een andere vondst op Texel. Bij paal 14 trof Ecomare vanochtend een zwaargewonde zeehond aan die volledig verstrikt zat in visnet. Het net zat diep ingesneden in z'n nek en z'n mondhoeken waren erdoor uitgescheurd. "Een van de ernstige gevallen die ze ooit hadden gezien", aldus Ecomare.

Jasmijn Hulleman, collega van Schrama bij Ecomare vult aan dat zeehonden groepsdieren zijn. "En met zo'n actie verstoor je het leefgebied." Bovendien is het volgens Hulleman nog maar de vraag of de zeehond - die gewond is achtergebleven - voldoende herstelt. "Hij mag dan zijn bevrijd, maar gaat misschien alsnog aan een infectie dood."

Schrama wijst op het levensgevaarlijke gebit waarmee zeehonden zijn uitgerust. "Het is niet verstandig, want er hadden vervelende ongelukken kunnen gebeuren. Deze mensen hebben een groot risico genomen."

Ook Ecomare vind de 'goedbedoelde' intenties van de redders 'fantastisch', zo vertelt woordvoerder Anneke Schrama desgevraagd aan NH Nieuws. "Maar we hebben de conclusie getrokken dat er een handeling heeft plaatsgevonden die niet wenselijk is."

Schrama en Hulleman adviseren exploitanten en schippers van rondvaartboten bij het zien van een zeehond in nood altijd Ecomare te bellen, en niet zelf in actie te komen of opvarenden erop uit te sturen. "We gaan met de mensen van de Bruuzer in gesprek, want dit willen we niet nog een keer hebben."

'Instinct gevolgd'

Redder John van de Haar begrijpt dat de reddingsactie discussie losmaakt. "Ik snap Ecomare, maar ik heb mijn instinct gevolgd. Het was heel zielig om te zien." Wel bekent hij dat hij zich had vergist in de aaibaarheidsfactor van de zeehond. "Het is net een monster."