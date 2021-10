Burgerinitiatief van Saskia omarmd, Enkhuizen krijgt regenboogzebrapad

Er komt een regenboogzebrapad in Enkhuizen. Dat heeft de raad gisteravond besloten, nadat tatoeage-artiest Saskia Righart van Gelder eerder een burgerinitiatief indiende hiervoor. "Ik ben bijzonder blij! We stralen uit wat we zijn, een warme en liefdevolle stad", aldus Saskia.

In augustus startte Saskia een handtekeningenactie voor het zebrapad. Al jaren krijgt ze mensen in de zaak die bij haar uit de kast komen. "Mijn tattooshop is een safety heaven", vertelde ze eerder aan NH Nieuws/WEEFF. "Er is veel behoefte aan erkenning, wat is er mooier om Enkhuizen te laten 'shinen' en laten zien dat iedereen hier welkom is."

Veel mensen omarmden het initiatief van Saskia. Zelfs mensen van buiten West-Friesland kwamen naar de winkel toe om hun handtekening te zetten. Begin deze maand kon Saskia daarom ook al de handtekeningen aan de gemeente overhandigen.

Enthousiasme raad

En ook daar wordt nu enthousiast gereageerd op haar initiatief voor het regenboogzebrapad. Een raadslid riep vanavond al over het zebrapad dat voor het NS-station moet gaan komen: "Gauw die stenen bestellen en gauw plaatsen."

Volgens de burgemeester gaat dat niet zomaar en moet het "volgens de regels der kunst gebeuren". Wel hoopt hij dat het zebrapad niet al te lang op zich laat wachten. Saskia heeft er in ieder geval al zin in: "Zodra het zebrapad er is, dan gaan we het uiteraard groots vieren."