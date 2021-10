OMT-lid De Jong: ''Corona-adviezen moeten dwingender worden''

Het Outbreak Management Team (OMT) spreekt deze week over mogelijk nieuwe maatregelen. ''Als je de snelheid ziet waarmee ook het aantal ziekenhuisopnames weer toeneemt, dan moeten we ons wel even achter de oren krabben, als samenleving maar ook als overheid'', zegt De Jong.

Hij vervolgt: ''We moeten kijken of het wel goed gaat en of we bepaalde maatregelen die nu dringend geadviseerd worden, dwingender moeten worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het thuiswerken. De 1,5 meter wil je natuurlijk liever niet laten terugkomen, dat hebben we als samenleving ook gedeeltelijk in de hand. Je kan ook eerst aan mondkapjes denken om weer in het straatbeeld terug te gaan zien. Sommige winkels doen dit zelf al en nemen zelf verantwoordelijkheid in het licht van deze stijging."

Over of er ook maatregelen nodig zijn zoals in de eerste golf en tweede golf werden genomen, zal in het OMT worden besproken. De Jong: ''Als je het al over zulke maatregelen hebt, dan zullen het maatregelen zijn die nu al wat vrijblijvender geadviseerd worden. We hopen echt dat we straks nog steeds naar cafés gaan kunnen, maar dan is het handhaven van het coronatoegangsbewijs echt noodzakelijk.''