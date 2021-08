Amsterdam NL V OMT-lid De Jong: ''Maatregelen in najaar mogelijk door andere luchtwegvirussen''

Het is theoretisch mogelijk dat er dit najaar beperkende maatregelen nodig zijn nu de immuniteit van andere luchtwegvirussen, zoals de griep en het rs-virus, door de coronabeperkingen onder de bevolking is afgenomen. Dat zegt OMT-lid en viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong in een nieuwe Corona Q&A. ''We moeten er met een schuin oog naar kijken. Ook bij het versoepelen en volledig losgaan binnen de samenleving vanaf november.''

Nu de vaccinatiegraad voor corona in Nederland alsmaar blijft stijgen, ligt de voornaamste zorg niet bij een piek in ziekenhuisopnames en sterfte door Covid-19, maar juist door andere luchtwegvirussen. ''Theoretisch gezien is het mogelijk dat er maatregelen dit najaar nodig zijn. We moeten dan ook echt kijken hoe het met de andere virussen gaat. We moeten de vinger aan de pols houden'', zegt De Jong. Het OMT-lid maakt zich wat corona betreft minder zorgen over het najaar. ''De vaccins zijn namelijk zelfs behoorlijk effectief tegen de Deltavariant. Als we in november echt alles loslaten zoals gehoopt wordt, dan komen er wel een aantal andere luchtwegvirussen zoals de griep en het rs-virus de hoek omkijken. Die kunnen zich ook weer gaan verspreiden. De immuniteit onder de bevolking voor deze virussen is ook afgenomen. Het kan zijn dat we een grote griepepidemie gaan krijgen, of één van het rs-virus.''

Deze zomer al was er in de ziekenhuizen een enorme piek van kinderen met het rs-virus. ''Dat is bizar'', zegt De Jong. ''Het is een teken dat de immuniteit is afgenomen. We moeten wel met een schuin oog blijven kijken naar wat er met de andere luchtwegvirussen gebeurt, ook al zorgt corona maar voor een kleine golf in de ziekenhuizen. '' Besmettingen Na een enorme piek deze zomer door te ruime versoepelingen, zijn de besmettingen nu al zo'n twee weken stabiel. In Amsterdam zijn er nu gemiddeld zo'n 200 tot 250 besmettingen per dag. De Jong: ''De grafiek laat zien dat het aantal infecties bijna even snel is gedaald als het was gestegen. Het laat zien dat gerichte maatregelen echt werken. De enorme toename van infecties vorige maand heeft niet voor een overspannen situatie in de ziekenhuizen gezorgd, dat is het effect van vaccinaties. Het bleef natuurlijk wel even spannend, omdat niks echt helemaal voorspelbaar is de afgelopen 1,5 jaar. Daarom moesten de maatregelen echt genomen worden.''

Of de besmettingen nog wel lager kunnen zonder extra maatregelen is nog maar de vraag. ''Er zijn nu veel mensen op vakantie en dat zien we al terug in de besmettingen. Zo'n twintig procent van de infecties hebben mensen opgelopen op vakantie. We kunnen mogelijk pas na de zomervakantie goed zien waar we kunnen uitkomen. Ook moeten we goed kijken naar wat er gebeurt door het openstellen van de scholen, zoals we gehoord hebben in de persconferentie van vrijdag'', zegt de viroloog. Scholen weer open Hij vervolgt: ''Natuurlijk nemen we een risico met het openstellen van de scholen, maar ik denk dat het een geoorloofd risico is. Het is goed dat we een beetje gefaseerder allerlei versoepelingen doen en niet zoals voor de zomer alles in één keer. We kunnen nu eerst kijken wat er op de scholen gaat gebeuren. De vaccinatiegraad is ook toegenomen en die is eind september nog meer toegenomen. Dan is iedereen die dat wil volledig gevaccineerd. In de eerste drie weken van september gaan de jongeren naar school en die groep was ook de aanleiding voor de enorme piek deze zomer. Dat moeten we aankijken, voordat we de volgende stap nemen. Er is een risico en dat is de reden om niet alles in één keer te doen.'' Wat het OMT-lid betreft moet een nieuwe hoge piek voorkomen worden, ook als iedereen zijn of haar vaccin heeft kunnen halen. ''We moeten ons wel realiseren dat de vaccinaties ziekenhuisopnames en sterfte voorkomen, maar je ziet een verschuiving van de ernst van de infecties. Ze worden minder ernstig en dat zal tot een grotere belasting leiden van huisartsen en de paramedische zorg. Je ziet ook door de infecties meer mensen met long-Covid.'' Dat niet overal de vaccinatiegraad even hoog is, kan voor lokale uitbraken gaan zorgen. In Zuidoost en Nieuw-West is pas vijftig procent volledig gevaccineerd. ''Dat kan leiden tot meer opnames in lokale ziekenhuizen. Het hoeft niet te betekenen dat het voor het hele land of regio een probleem wordt. Het zijn pockets van mensen en populaties die zich minder laat vaccineren. De GGD Amsterdam doet zijn stinkende best om de vaccinatiegraad te verhogen'', stelt De Jong. Hij besluit: ''Ik sprak laatst een medewerker van de GGD die contact had gehad met een imam. Op dezelfde dag werden vijfhonderd mensen vanuit zijn gevolgd gevaccineerd. Er zijn nog wel mogelijkheden om de vaccinatiegraad daar te verhogen.''