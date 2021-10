Raad Haarlem verwelkomt extra asielzoekers, maar kritisch op gebrek aan noodopvang

Haarlem is bereid om vanaf maandag tijdelijk op een passagiersboot in het Spaarne 106 asielzoekers op te vangen. Maar de gemeenteraad en burgemeester Jos Wienen zijn wel kritisch op het Rijk dat ze het grote tekort aan opvangplaatsen zo heeft laten oplopen. "Het is ook nog eens goedkoper als je constant een flinke capaciteit beschikbaar hebt en houdt", zei Wienen gisteravond in een politiek debat.

Op een enkele politicus na ontvangt de Haarlems raad de asielzoekers met open armen. Alleen vinden een aantal partijen het wel jammer dat het zover heeft moeten komen. En die kritiek vindt burgemeester Wienen terecht. "Ik hoop dat het Rijk de signalen ook oppakt." Hij doelt daarmee op de wens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om meer structurele asielzoekerscentra te beheren.

Brede steun

Dat zou volgens Wienen niet alleen rustiger voor de asielzoekers zelf zijn, maar daarmee voorkom je volgens hem ook emotionele discussies in de samenleving. "Hier in Haarlem wordt de extra noodopvang breed gesteund, maar er zijn ook plekken in Nederland waar het moeizamer loopt."

En meer structurele opvangplekken zou ook goedkoper zijn, zegt de burgemeester, 'dan in ijltempo op te bouwen en in ijltempo af te bouwen'. Wienen is met collega's in de regio Zuid-Kennemerland dan ook op zoek naar een permanente locatie voor een asielzoekerscentrum, want hij weet niet of hij na de winter weer aan een noodhulpvraag van het COA kan voldoen. Na 31 maart moet de kade weer beschikbaar zijn voor reguliere passagiersboten die Haarlem aandoen.