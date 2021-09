Haarlem gaat tijdelijk Nederlandse Afghanen opvangen op een schip in het Spaarne

De gemeente Haarlem gaat vanaf 8 september tijdelijke opvang bieden aan evacués uit Afghanistan met een Nederlands paspoort. Zij zullen op een cruiseschip in het Spaarne in Haarlem-Noord ter hoogte van de Floresstraat verblijven.

Op het schip, dat volgende week aankomt, zullen naar verwachting zo’n vijftig personen worden opgevangen. Dit aantal kan de komende weken volgens de gemeente nog toenemen. In totaal is er ruimte voor honderdvijftig mensen aan boord.

Het gaat om Afghaanse gezinnen die naar Nederland vluchtten toen de Taliban twintig jaar geleden de macht had in het land. Deze gezinnen hebben toen een Nederlands paspoort gekregen, maar zijn teruggegaan toen het rustiger werd in Afghanistan.

"Tragisch"

“Iedereen heeft de tragische beelden van wanhopige mensen in Afghanistan gezien”, aldus burgemeester Wienen. “Haarlem wil samen met het ministerie de Nederlandse slachtoffers van dit drama een zo goed mogelijke tijdelijke opvang bieden in afwachting van de huisvesting.”

Het is niet de eerste keer dat er in Haarlem een passagiersschip gebruikt wordt voor de opvang van dakloze mensen tijdens de coronapandemie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de gemeente daarom gevraagd om weer ruimte te maken voor een schip met een capaciteit van honderdvijftig personen.

Kosten

De kosten van de opvang worden betaald door het ministerie. “Ik ben blij dat de gemeente Haarlem gehoor geeft aan onze oproep om te helpen bij het tijdelijk huisvesten van Afghaanse Nederlanders”, aldus minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. “De inzet van gemeenten om creatieve oplossingen te vinden zoals Haarlem nu doet, is hierbij onmisbaar.”