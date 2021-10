Gymzaal vol spoorbanen en treintjes: "We kunnen het lekker volbouwen"

Alle beurzen dicht en veel bijeenkomsten verboden: modelspoorgroep De Nieuwe Waterweg heeft een saaie tijd achter de rug. Komend weekend tonen ze hun grote spoorbaan voor het eerst weer aan publiek. En dat in een bijzondere ruimte: de gehele gymzaal De Greep in Zaandam is voor de baan gereserveerd.

"We zijn vanmorgen vroeg begonnen. Ik zit vlakbij, voor mij is het een thuiswedstrijd", lacht Frank Oostrum, de enige Zaankanter van het achtkoppige team. Hij werd vanochtend geholpen door zijn kleinzoon. "Ik ben lid van de gymclub en kon de zaal huren. We kunnen dit lekker volbouwen. Dit zijn alle bruikbare modules die we hebben." Hij schat in dat de gehele baan zo'n vijfendertig meter lang is.

"Straks gaan we alles aansluiten en kijken of alles rijdt", zegt de dertienjarige Kylian enthousiast. Heel spannend is dat niet volgens hem: "We hebben het vaker gedaan." Hij is medeverantwoordelijk voor het daadwerkelijk laten rijden van de treinen. "Je moet dan goed opletten dat ze niet tegen elkaar aanbotsen. Maar daarvoor hebben we stopsecties. Het gaat heel soms wel eens mis."

Tekst loopt door onder de foto