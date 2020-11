Corona dupeert verenigingen: Texelse modelspoorclub luidt noodklok

Hij vervolgt: "Bij de bouw is er speciaal rekening mee gehouden. De modelspoorclub kreeg na de verhuizing subsidie van de gemeente om de clubruimte te kunnen huren, omdat de huur bij de sportschutters hoger was dan bij hun toenmalige clubhuis achter de oude melkfabriek (nu bierbrouwerij). Dit was en is nog steeds een goede combinatie gebleken en de modelspoorclub is al die tijd al vanaf het begin in het gebouw als huurder gebleven."

Dat schrijft onze mediapartner Texelse Courant . "In tegenstelling tot het bedrijfsleven is er voor vele clubs en verenigingen geen regeling of compensatie voor misgelopen inkomsten", zegt voorzitter Joop Dekker. "De modelspoorclub huurt voor de modelbanen en de fraaie caravan met de maquette van het spoor uit de Tweede Wereldoorlog ruimte bij de sportschutters en betaalt daar jaarlijks meer dan 4000 euro voor."

Maar nu is het voortbestaan van de modelspoorclub op losse schroeven komen te staan. Door corona, maar dat is niet de enige oorzaak waardoor de club in financiële problemen is geraakt. De sloop van de oude LTS en de bouw van de nieuwe sporthal met het grote parkeerterrein ernaast heeft ervoor gezorgd dat het voor het gebouw van de modelspoorclub 'één grote modderpoel en bouwput' was. Dekker: "De toegangsweg was afgesloten of onbegaanbaar voor bezoekers, die vaak rechtsomkeert maakten bij het zien van de situatie. Zelfs onze leden konden enige tijd niet in het gebouw komen en bleven na enkele ongevallen een tijd weg."

"Deze voor de club beroerde periode, zonder enige compensatie, werd gevolgd door de komst van het coronavirus en de daaruit voortgekomen regels van de overheid", zo vervolgt de voorzitter. "Hierdoor kwamen er minder mensen en mochten, zoals nu, zelfs geen bezoekers meer naar de avonden komen. Wederom hadden we geen inkomsten."

Financiële bijdrage

De modelspoorclub heeft een verzoek gedaan aan de gemeente voor een financiële bijdrage om de huur dit jaar te kunnen blijven betalen. "Hopelijk kunnen we na de coronaperiode, als het leven op het eiland weer een beetje normale vormen aanneemt, weer proberen op eigen benen te staan. Wanneer de club moet verdwijnen, gaat ook een stuk culturele historie over de treinen in de Tweede Wereldoorlog op Texel verloren."

Mocht dat gebeuren, dan komen de sportschutters mogelijk ook in de problemen, vreest Dekker. "Zij missen immers een flink bedrag op hun begroting."

De club sprak met het college van burgemeester en wethouder en heeft naar eigen zeggen de steun van de wethouder. "Maar de gemeenteraad heeft aangegeven dat er geen potje is om de modelspoorclub en andere verenigingen te ondersteunen in deze zware tijd."