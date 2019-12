Molenaar Jan Beers is al ruim 50 jaar modelspoorbouwer: "Mooi zitten en dom koike"

SCHELLINKHOUT - In De Grote Molen aan de Zuiderdijk in Schellinkhout gaat een bijzonder kleine wereld schuil. Op de piepkleine tussenverdieping rijden tientallen modeltreinen rond. Ook de woonkamer van Jan Beers is omgetoverd tot miniatuurkerstdorp.

"Mijn eerste locomotief kreeg ik van mijn ouders, het begon al op de zesde klas van de lagere school", vertelt Jan. Al ruim vijftig jaar is Jan Beers een groot modeltreinliefhebber. Toen hij solliciteerde om in De Grote Molen in Schellinkhout te gaan wonen, wist hij op voorhand al raad met de leegstaande tussenverdieping.

"Er kunnen vier treinen tegelijk rijden, maar ik heb er een stuk of veertig", aldus Beers. Geheel rondom de verdieping rijden de treinen. Het is dan ook een uitdaging om op de verdieping te komen. Al kruipend gaat Jan het treinwalhalla binnen. "Ik heb al menig balken vervloekt, ik denk dat ik aan iedere balk weleens mijn hoofd heb gestoten."

Mini-molens

Dat de liefde voor molens diep zit, is ook aan de drie miniatuurmolens in het landschap terug te zien. "Nog steeds komt er wel eens wat bij of verwissel ik wat. Maar eigenlijk past het niet meer."

Het landschap kenmerkt zich door allerlei Duitse huisjes. "De molen is ook Duits en komt uit een museum in Saksen-Anhalt vandaan", aldus Jan.

Kerstdorp

Ook heeft Beers een kerstdorp opgebouwd in de molen waar ook veel modelbouw te zien is: "Maar daar rijden de treinen niet door hoor." Tijdens de kerst en wintermaanden of als het slecht weer is, is Jan op de treinverdieping te vinden. "Dat komt wel goed hoor met de kerst. Mooi zitte en dom koike."