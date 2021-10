'Marc Overmars grote kandidaat bij Newcastle United'

Overmars zou volgens de rijke eigenaren een belangrijke kandidaat zijn om daarbij te helpen, zo meldt De Telegraaf. Dat Newcastle United bij de technisch directeur van Ajax uitkomt is volgens de krant niet gek. Marc Overmars is zeer succesvol als het gaat om in- en uitgaande transfers. Sinds zijn komst werd er voor 600 miljoen aan spelers verkocht, maar ook het Europese succes van Ajax is een belangrijke factor. Daar is de wedstrijd van dinsdag tegen Borussia Dortmund een voorbeeld van. Buitenlandse media waren zeer onder de indruk en ook de rijke Arabieren lijken overtuigd van Overmars' kunde.

Geen reactie

Het is vooralsnog niet bekend of de technisch directeur een overstap ziet zitten, want tegenover De Telegraaf wilde hij niet reageren. Wel is duidelijk dat de middelen die hij daar tot zijn beschikking zal hebben van andere orde zullen zijn dan bij Ajax. Newcastle United is door de overname van Saudi state's Public Investment Fund, honderden miljoenen rijker. Die miljoenen zullen geïnvesteerd gaan worden in nieuwe spelers en daar moet Overmars, met zijn geroemde handelsgeest, de juiste keuzes in gaan maken als het tot een overstap komt.

"Dit gaat hij denk ik niet doen"

Rafael van der Vaart denkt dat dat niet zal gaan gebeuren, zo vertelde hij woensdagavond bij Ziggo Sport. "Misschien is het wel een leuke uitdaging bij Newcastle United, maar ik denk dat hij veel liever naar Arsenal gaat. Daar heeft hij meer een connectie mee, maar dit gaat hij denk ik niet doen." Wel gaf Van der Vaart aan dat hij niet verrast is dat Overmars in beeld is bij Newcastle. "Hij doet het zo goed dat iedereen hem wil hebben. Wat ze jarenlang al doen, met Van der Sar samen, vind ik geweldig. Het verbaast me niet."