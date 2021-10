Buitenlandse media lyrisch over Ajax: "Dortmund werd duizelig gespeeld"

Het wervelende optreden van Ajax tegen Borussia Dortmund in de Champions League krijgt ook in de buitenlandse media veel lof. De 4-0 overwinning op de Duitsers maakt niet alleen in Amsterdam veel los, maar zeker ook bij sportjournalisten over de grens.

Om te beginnen in Duitsland, waar het spel van Ajax kan rekenen op complimenten. Zo spreekt Der Spiegel van een "Totale demonstratie" en is het magazine Kicker lyrisch over het samenspel van de Ajacieden. "Ajax overklaste de BVB-pressing keer op keer met het grootste gemak. (…) Met razendsnelle combinaties werd de nummer twee van de Bundesliga overrompeld en ronduit duizelig gespeeld.”

Bild, een grote Duitse krant, is met name kritisch op de bezoekers. "4-0!, 4-0!, 4-0! BVB geht under in Amsterdam. Wat een afgang.” Met een knipoog naar het afgestoken vuurwerk op de tribunes werd een gesproken over een pyro-show. "Ajax vuurde zelfs raketten af. Dortmund liep achter de feiten aan en werd volledig weggespeeld.”

De lokale krant Ruhr Nachrichten complimenteert Ajax en spreekt van "Totaalvoetbal tegen totale hulpeloosheid.” Daarom zijn ze ook krititsch op Borussia Dortmund. "BVB was in alle opzichten minder. (...) De 55.000 voetbalfans juichten en applaudisseerden voor iedere pass van hun favorieten. De maximale straf voor het collectieve falen van BVB."

Andere europese kranten

In Engeland schrijft The Guardian dat Ajax een "rampzalige nederlaag" heeft toegebracht aan Dortmund. De Franse krant L'Equipe schrijft zelfs dat de Amsterdammers Dortmund voetballes hebben gegeven. "Dit Ajax ziet eruit als dat van 2019. Een aantrekkelijk team met aantrekkelijk spel, die de tegenstander met intensiteit verstikken.”

Het Spaanse AS heeft het over een vernietiging: "BVB leed schipbreuk in Amsterdam en zal moeten blijven vechten voor hun ticket voor de knock-out fase."