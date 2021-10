Publiek toch welkom bij Sinterklaasintocht Amsterdam, geen coronapas nodig

De intocht van Sinterklaas in de stad wordt op 14 november georganiseerd met publiek. De goedheiligman komt net als alle andere jaren met zijn stoomboot naar de stad, maar de voortzetting van de intocht zal anders zijn. Door de aanpassingen in het programma is de intocht een doorstroomevenement en past het binnen de nog altijd geldende coronaregels. Hoe het er precies uit gaat zien laat de gemeente later weten. Mensen die langs de vaarroute staan om Sint te verwelkomen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen.