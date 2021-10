Noraly Beyer gaat bemiddelen in ruzie over Sinterklaasintocht

Oud-nieuwslezer Noraly Beyer (75) is door de gemeente gevraagd om als mediator op te treden tussen het bestuur van de Stichting Sinterklaas In Amsterdam (SSIA) en de onlangs uit onvrede vertrokken vrijwilligers.

Dat maken de gemeente en de SSIA in een gezamenlijk statement bekend.

De spanningen tussen de vrijwilligers en het stichtingbestuur liepen in de afgelopen periode hoog op. Meerdere vrijwilligers keerden de stichting hun rug toe toen die in plaats van een intocht per boot een alternatieve Sintintocht in de Johan Cruijff Arena had voorgesteld. Burgemeester Halsema moest zelfs ingrijpen.

De gemeente en de stichting hopen dat dankzij de door Beyer begeleide gesprekken de lucht kan worden geklaard. "De gemeente Amsterdam en SSIA hopen dat op deze wijze niet alleen een bijzondere intocht kan plaatsvinden voor alle kinderen met zoveel mogelijk vrijwilligers, maar ook dat de verhoudingen in de stichting op korte termijn duurzaam zullen verbeteren."

Marineterrein

Sinterklaas meert dit jaar op zondag 14 november aan bij het Marineterrein. De vaartocht is langer dan in andere jaren. Reden hiervoor is dat de intocht dan als een 'doorstroomevenement' kan worden gekwalificeerd. Hiervoor zijn er geen QR-codes nodig om toegang te krijgen. De route en het vaarschema worden binnenkort bekendgemaakt. Bij de intocht op het Marineterrein kunnen ongeveer 5000 kinderen en ouders terecht.

Het traditionele tweede deel van de intocht, de rijtocht door de stad, gaat dit jaar niet door. "De rijtocht is op deze korte termijn niet meer goed en veilig te organiseren.""

Twee intochten

Oud-vrijwilliger van Stichting Sinterklaas in Amsterdam Menno Köhler is samen met andere oud-leden al een tijd bezig met het plannen van een eigen intocht van Sinterklaas. Die intocht zal plaatsvinden bij het Scheepsvaartmuseum. "Vanaf daar gaan we met kleinere boten de stad in", vertelt Köhler. "Wij gaan gewoon door met onze plannen, want alle vrijwilligers staan achter ons."