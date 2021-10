Strijd in Sinterklaasland: "Mensen vertrekken vanwege de haantjescultuur"

Vol verwachting klopte het hart van vele vrijwilligers die dit jaar de Sinterklaasintocht zouden gaan organiseren. Maar dat liep compleet anders. Interne conflicten gooiden roet in het eten. Eind september laat een groep vaste vrijwilligers weten de stichting per direct te verlaten. Een veel gedeelde video van een huilende Menno Köhler, één van de opgestapte vrijwillgers, laat zien hoe hoog de emoties zijn opgelopen. Er dreigen nu zelfs twee Sinterklaasintochten te komen. Hoe kon het zo misgaan?

Het is een koude middag in december 1934 als Sinterklaas voor het eerst met de stoomboot Amsterdam binnenvaart. Het begin van een jarenlange traditie. De kleine sloep met zeven pieten, heeft inmiddels plaats gemaakt voor een grotere stoomboot en zo’n 400 pieten. Vanaf 2006 is de stichting Sinterklaas in Amsterdam (SSIA) verantwoordelijk voor de intocht en vele bezoekjes aan ziekenhuizen, scholen en buurthuizen.

Vrijwilligers uit verschillende commissies starten eerder dit jaar het zogeheten kaderteam. "Om meer inspraak en transparantie te krijgen binnen de organisatie", vertelt Menno Köhler, lid van dat kaderteam aan NH/AT5. Bij de stemming worden verschillende mogelijkheden besproken voor een intocht die aanpassingen behoeft vanwege corona: een Sinterklaasintocht op het Marineterrein, in de Johan Cruijff Arena of een besloten intocht over het water met tv-opnames. Volgens Köhler stemt het hele kaderteam voor de laatste optie.

Maar zo knus en gezellig is het anno 2021 niet meer bij de stichting. Het is de stemming over de intocht van dit jaar die ervoor zorgt dat de gespannen sfeer tussen de vrijwilligers en het bestuur escaleert.

Meester wordt vorig jaar samen met collega-hoofdpiet na 16 jaar vrijwilligerswerk ontslagen, nadat hij een video op zijn eigen social media plaatst waarin ze met de Sint een winkel van Christine Le Duc binnen lopen. "Al langer had ik het gevoel dat ik werd tegengewerkt. De video stelde niks voor. Het was een stok om mee te slaan."

Volgens verschillende bestuurders is Vos in al die jaren nog niet afgetreden of herbenoemd. Pam Evenhuis, oud-bestuurslid en woordvoerder (2014 tot 2021) zegt hierover: “Ik kan me niet herinneren dat in de periode dat ik in het bestuur zat Jules is afgetreden, herbenoemd of op een ander positie heeft gezeten.”

Als het gaat om de organisatiecultuur, valt bij vrijwilligers en bestuursleden vaak de naam van Jules Vos. Vice-voorzitter Vos runt in het dagelijks leven een acquariumverhuur bedrijf en is sinds 2011 actief in het bestuur van de stichting. De afgelopen tien jaar kent het bestuur verschillende formaties, maar Vos is al die tijd gebleven. Opvallend, want volgens de akte van oprichting van de stichting (2006), worden bestuursleden benoemd voor een periode van twee jaar. Daarna treden zij af volgens een door het bestuur op te maken rooster, waarna ze weer herbenoembaar zijn.

Aftreedrooster

In februari 2019 meldt de stichting een statutenwijziging bij de Kamer van Koophandel. Vos is dan al ruim 7,5 jaar vice-voorzitter. In de statutenwijziging wordt de zittingsduur verdubbeld naar tenminste vier jaar en ook daarna treden zij af volgens een aftreedrooster. Het aftreedrooster lijkt in de praktijk niet te worden nageleefd. “We zijn destijds over het aftreedrooster in gesprek gegaan, maar dat is er nooit van gekomen” vertelt oud-voorzitter (2019-2020) Samira Bouchibti .

Zanen probeert in haar zoektocht in gesprek te gaan met Vos, onder andere over zijn lange zittingstermijn. Uit mailcontact blijkt dat hij niet gediend is van haar aanpak en hij weigert haar te woord te staan.

Ook NH/AT5 wil Vos niet te woord staan. Hij laat weten in een telefoongesprek geen tijd te hebben om zich hier nu mee bezig te houden. Per mail laat Edgar Peer, voorzitter van de stichting, weten dat er in 2019 nieuwe statuten zijn ingegaan: "Vanaf dat moment zijn de termijnen van de bestuurders gaan lopen. Derhalve is er thans sprake van een statutair legitiem bestuur."

