Telstar vergeet zichzelf te belonen tegen effectief Volendam: "24 doelpogingen"

Met 1-5 verliezen in eigen huis, dat doet pijn. Zeker als het dan ook nog eens gaat om een derby. Telstar - FC Volendam eindigde vrijdagavond in 1-5. Toch vond trainer Andries Jonker dat zijn ploeg meer verdiende. "Volendam was zeer effectief."

Andries Jonker over de kansenverhouding tussen Telstar en FC Volendam - NH Nieuws

Fernandes Genoeg kansen dus voor de Witte Leeuwen. Één van de spelers die de nodige mogelijkheden kreeg was Rashaan Fernandes. De snelle flankspeler baalt dan ook flink dat hij zichzelf niet beloonde. En ondanks de fikse nederlaag hoopt hij niet dat Telstar van koers verandert. Tekst loopt door onder de video.

Rashaan Fernandes wil niet dat Telstar van koers gaat veranderen - NH Nieuws

Quote "Ik moet mezelf belonen" Telstar-speler Rashaan Fernandes

El Ouazzane De speler die de Vissersderby het snelst wil vergeten is Abdel El Ouazzane. De goalie van Telstar kreeg een basisplek, omdat Koeman jr. afgelopen week geblesseerd raakte. Een groot succes werd dat helaas niet. Bij de derde treffer van Volendammer Daryl van Mieghem ging El Ouazzane behoorlijk in de fout en tot overmaat van ramp raakte hij ook nogeens geblesseerd in de zeventigste minuut en moest hij het veld verlaten. Tekst loopt door onder de video.

Andries Jonker over de treurige avond van zijn doelman El Ouazzane - NH Nieuws

Nu is het aan Telstar om snel weer de rug te rechten, want maandag wacht alweer de volgende wedstrijd. In Brabant tegen Jong PSV. Dit duel kan je uiteraard live volgen via NH Radio.