Klaas Boomsma (46) loopt Amsterdam Marathon: 'Het hielp mij verslavingen te overwinnen'

Zo'n 30.000 mensen doen zondag mee aan de 45ste editie van de Amsterdam Marathon. Voor Klaas Boomsma is het alweer de zesde keer dat hij deelneemt. "Het is een beest van 42 kilometer, dus het kan altijd misgaan. Maar als je dat beest weet te temmen, is het een fantastische ervaring."

Vooral de muziek van Johnny Cash helpt hem goed in de maat te blijven stappen. Ritme is niet alleen een belangrijk element in muziek, maar ook tijdens het rennen, zegt Boomsma. "Als je in een lekker ritme komt op zo'n dag, dan zit je goed. Het moet een beetje vanzelf lijken te gaan de eerste 25 kilometer, dan haal je het wel."

Voor Boomsma is rennen meer dan een uit de hand gelopen hobby. Het heeft zo'n beetje zijn leven gered. "Voor mij is naar buiten gaan een uitlaatklep. Niet in mijn hoofd, maar met mijn lichaam bezig zijn. Somberte ligt bij mij altijd wel een beetje op de loer. Als ik niets doe om dat tegen te houden, kan ik een tikkie depressief worden."

Toen hij tien jaar geleden voor een coke- en alcoholverslaving in een kliniek verbleef, zag hij dat veel van de aanwezigen daar 's ochtends de hardloopschoenen aantrokken. Later schreef hij daar een boek over genaamd 'Ren voor je leven', wat in november opnieuw wordt uitgebracht. "Mede dankzij mijn liefde voor hardlopen ben ik van mijn verslavingen afgekomen. Volgende maand vier ik dat ik tien jaar nuchter en clean ben, dat valt mooi samen met de nieuwe uitgave van mijn boek."

Illusie van grip

Dankzij het rennen kreeg hij een bepaald gevoel van controle over zijn eigen leven terug: "Iets wat veel moeite kost, gaat dankzij je inspanningen steeds gemakkelijker, waardoor je de illusie creëert dat je weer een soort grip op je lichaam hebt."

De marathon start zondag om 9.00 uur in het Olympisch Stadion. Boomsma heeft nog een tip voor alle lopers die voor de eerste keer meedoen: "Probeer soepel te lopen, zodat je het gevoel hebt dat je altijd wat over hebt. De laatste kilometers voelen altijd zwaar, maar kijk of je dat gevoel zo lang mogelijk kunt uitstellen."

Verder benadrukt hij dat deelnemers vooral moeten gaan genieten. "Mensen zijn in de laatste weken vooral bezig met hoe snel ze lopen, maar ga eerst maar eens finishen. Denk aan alle trainingen en aan al het werk dat je erin hebt gestoken. Wees trots op jezelf. Tijd is niet van belang."