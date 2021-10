Amsterdam marathon: minder deelnemers en vertier, maar voelt als vanouds

Na afwezigheid van één jaar is de marathon van Amsterdam terug. De coronaperikelen werken uiteraard nog wel door in de editie van komende zondag. Er komen minder deelnemers aan de start en het publiek wordt dringend gevraagd zich over meer plekken langs het parcours te verspreiden.

Volgens race-director René Wit hebben in totaal 31.000 lopers zich voor de diverse onderdelen ingeschreven. Tegen het recordaantal van 45.000 in 2019. En er zijn meer aanpassingen gedaan. Wit: "We starten eerder dan normaal en de kidsrun finisht buiten het Olympisch stadion. Ook hebben wij te maken met de binnenruimtes en de corona toegangsbewijzen die we aan het publiek moeten vragen."

De ambities zijn er ook niet minder om. Het deelnemersveld moet in staat zijn het parcoursrecord van Lawrence Cherono van 2 uur 4 minuten en 6 seconden (2018) aan te scherpen. Veel is daarbij afhankelijk van de wind en de luchtvochtigheid, maar de vooruitzichten zijn gunstig.

De Nederlandse lopers strijden tijdens de 45e editie van de marathon van Amsterdam om de nationale titel. Van het topveld ontbreekt alleen Abdi Nageeye. Michel Butter is ook weer van de partij, terwijl die vorig najaar aangaf te stoppen. De 36-jarige Butter is het lopen gaan combineren met fietsen en dat blijkt een gouden greep. "Ik leefde van evenement naar evenement, maar nu geniet ik meer. Ik ben een experiment van mezelf geworden", aldus Butter.

'Geen Play-Station'

De Castricummer zegt in goede doen te zijn. Butter verwacht in een groepje met Frank Futselaar weg te gaan op 2.11,30. "Alleen is het lastig over tijden te spreken. Ik wil een goede marathon neerzetten. In de finale wil ik nog kunnen versnellen. Welke medaille het dan wordt, weet ik niet. Ik ben geen Play-Station die je kunt inschakelen."

Of Butter, na Amsterdam, komend voorjaar ook in Rotterdam op de deelnemerslijst staat, weet hij nog niet. "De kans is aanwezig, maar mijn gezin is ook belangrijk. Al heb ik door de modus fietsen-lopen wel meer tijd gekregen. Ik bekijk het van marathon tot marathon. Mijn doelen zijn veranderlijk."

Zondag van 12.00 tot 14.00 uur zendt NH Nieuws de marathon vanuit live uit vanuit het Olympisch stadion. Het startschot bij de toppers klinkt om 9.00 uur. Een samenvatting van de wedstrijdloop zie je op onze website en op tv bij NH Sport.