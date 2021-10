Gehate verkeersproef leidt tot burgerinitiatief "Dit werkt niet"

De proef met een autoluwe Dorpsstraat en verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in Castricum is voorbij. Vandaag zijn de tijdelijke wegversperringen en borden verwijderd. Tot opluchting van veel inwoners, want de pilot van de gemeente leidde tot veel ongenoegen en protest. "Dit was zeker de oplossing niet", is dan ook de conclusie van Castricummer Anno den Bakker. Hij komt met een alternatief.

De proef die eind september begon en eigenlijk acht weken zou duren, is vandaag beëindigd. Alle paaltjes en borden zijn vanmorgen door de gemeente weggehaald. Na protesten uit de Verzetsheldenbuurt waar de afzettingen zorgden voor een enorme toename van verkeer, besloot de gemeente om de verkeersproef in te korten.

Quote We zagen wel aankomen dat dit niet werkt" Anno den Bakker, omwonende dorpsstraat

De bedoeling is om de Dorpsstraat aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers, met name op en rond het horecaplein. Daarnaast wordt ook gezocht naar oplossingen voor de drukte en opstoppingen bij de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg. De gemeente sloot daarom de weg af voor afslaand verkeer pal na de overgang. "We zagen wel aankomen dat dit plan niet zou werken", zegt Anno den Bakker, die in de Verzetsheldenbuurt woont. Anderhalf jaar geleden kwam hij al met een idee, maar daar wilde de gemeente toen niet naar luisteren zegt hij. "Nu hebben ze zelf ondervonden dat het zo niet gaat." Het alternatief van Den Bakker is minder ingrijpend en krijgt veel steun. Daarom dient hij het nu in als burgerinitiatief. Tekst gaat door onder de video.

Na een week proefdraaien, vroeg de gemeenteraad al om een spoeddebat. Waarop het college besloot de duur te halveren. Ook werd een wegblokkade in de Verzetsheldenbuurt opgeheven die de oorzaak was van het vele sluipverkeer door de Meester Ludwichstraat. De bewoners wisten niet wat ze meemaakten. "We telden 250 auto's in een uur", zeiden ze eerder tegen NH Nieuws. "Normaal zijn het er tien." Ook ondernemers in de Dorpsstraat gaven in het begin aan niet gelukkig te zijn met de gedeeltelijk afsluiting van hun straat.

Enquete en evaluatie De gemeente Castricum zegt een paar maanden nodig te hebben om de pilot te evalueren. Daarvoor wordt eerst nog een enquête gehouden onder de bewoners van de Dorpsstraat en directe omgeving. "Van experimenten leer je", zegt wethouder Ron de Haan. "De stip op de horizon is dat we Castricum centrum mooier, aantrekkelijker en verkeersveiliger kunnen maken." In december moet het evaluatieverslag klaar zijn waarna het wordt aangeboden aan de gemeenteraad.