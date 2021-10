Huurprijs nieuwbouwproject Plaza West omlaag om leegstand tegen te gaan

De huurprijs van het nieuwbouwcomplex Plaza West in Haarlem is omlaag gegaan om de laatste openstaande appartementen aan de man te brengen. De verhuurder had eerder al grote moeite om alle woningen vol te krijgen. Na maanden staan er nog altijd tientallen woningen in het opgeleverde project leeg.

Halverwege 2020 konden de eerste geïnteresseerden zich al melden voor een woning op het voormalige PTT-terrein in Haarlem-West. Nu, ruim een jaar later, is er voor 61 van de 306 woningen nog geen huurder gevonden. Vooral de duurste appartementen zijn nog vrij. Ook wordt een inkomenseis van 3,5 keer de huur gevraagd. Een van de maatregelen die het bedrijf heeft genomen om de verhuur sneller te laten verlopen is dat de huur omlaag is gegaan. “De prijzen van de duurste woningen hebben we met ongeveer honderd euro verlaagd. Het lijkt niet veel, maar dat kan voor sommige mensen net het verschil maken.” 'Verhuur blijft meer achter dan gehoopt' Een paar maanden geleden schakelde de verhurende partij een gespecialiseerd bureau in om zo snel mogelijk nieuwe verhuurders te vinden. “De verhuur blijft meer achter dan we hadden gehoopt”, zei Saidou Blindenburg, die destijds met zijn bedrijf hielp met de verhuur. Bekijk hieronder het interview met Saidou Blindenburg van twee maanden geleden. Tekst loopt door onder de video.

Volgens Blindenburg heeft een groot project in deze regio altijd tijd nodig. Maar hij had verwacht dat de woningen inmiddels wel verhuurd zouden zijn. “De ambitie om binnen twee maanden klaar te zijn was misschien iets te groot”, zegt hij. “We hebben een inhaalslag moeten maken, maar we zitten nu in de goede flow.” Op dit moment wijst het bedrijf zo’n tien mensen per week een woning toe. “Dus als we deze lijn volgen, dan zou het over zes tot acht weken vol moeten zitten."