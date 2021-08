Helft nieuwbouwproject nog leeg: "Inkomenseis 3,5 keer de huur"

De verhuurder achter het nieuwbouwcomplex Plaza West in Haarlem heeft grote moeite om alle woningen verhuurd te krijgen. Van de 306 appartementen staat nog bijna de helft leeg. Dit terwijl er een groot woningtekort in de regio is.

Nog ruim 130 woningen vrij in opgeleverd nieuwbouwproject - NH Nieuws

Halverwege 2020 konden de eerste geïnteresseerden zich al melden voor een woning op het voormalige PTT-terrein in Haarlem-West. Toch is voor 130 woningen nog altijd geen huurder gevonden. Vooral voor de duurste appartementen, die rond de 1.700 euro per maand kosten, is weinig animo. Inmiddels heeft de verhurende partij een gespecialiseerd bureau ingeschakeld om zo snel mogelijk nieuwe huurders te vinden. "De verhuur blijft meer achter dan we hadden gehoopt", geeft Saidou Blindenburg, die met zijn bedrijf helpt met de verhuur, toe. Volgens hem heeft een groot project altijd tijd nodig. "Zeker in deze regio. De gemiddelde doorlooptijd is drie tot vier maanden. Maar het kan ook weleens uitschieten naar zes maanden of langer." Tekst loopt door onder de foto

Appartementen bij Plaza West in Haarlem - NH Nieuws / Kimberley Luske

Plaza West is zo’n uitschieter, stelt Blindenburg. Eén van de redenen is volgens hem dat het woningaanbod groter is dan voorgaande jaren. "Mensen die normaal hun huis onderhuren, zetten het nu helemaal op de markt. Daarnaast zijn er minder expats, wat ook zorgt voor meer leegstaande woningen." Maar volgens verhuurmakelaar Marcellino Zwirs, die veel van de Haarlemse woningmarkt weet en niet bij het project betrokken is, is de vraag naar woningen juist hoog. Hij denkt dat het ligt aan de criteria voor de aanstaande huurder die Plaza West stelt.

Inkomenseis 3,5 keer de huur "In dit soort grote projecten zijn vaak pensioenfondsen de opdrachtgever. In dit geval stellen die hele hoge eisen. Je moet drie tot vier keer de huur op jaarbasis verdienen. En de huurprijs varieert van zo'n 1.200 tot 1.700 euro per maand. Dat is best veel." Zwirs merkt dat de gewone huurder op zoek is naar meer betaalbare woningen. "Zelf ben ik bezig met het nieuwbouwproject Californië in Schalkwijk. De huurprijzen liggen daar een stuk lager. Natuurlijk is dat ook een andere buurt, maar je ziet dat de markt daar veel groter voor is."

Quote "Vraag en aanbod komen altijd bij elkaar" saidou blindenburg, verhurende makelaar plaza west

Toch zijn volgens Blindenburg zowel de huurprijzen als de inkomenseis bij Plaza West 'marktconform' en niet de reden voor de leegstand. "Vraag en aanbod komen altijd bij elkaar", stelt hij. Bildenburg verwacht dan ook dat de appartementen op korte termijn alsnog een bewoner krijgen. "We gaan twee keer per week bezichtigen", aldus Blindenburg. "Als ik kijk naar de animo en de doorlooptijd die er op dit moment is, verwacht ik dat we binnen nu en twee maanden alsnog alles hebben verhuurd.”