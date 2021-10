Halsema: verschillende partijen willen graag meedenken over erotisch centrum

Volgens burgemeester Halsema zijn er verschillende (markt)partijen die willen meedenken over de komst van een erotisch centrum in de stad. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. In het onderzoek naar de komst van het centrum zijn tot nu toe acht locaties in de stad naar voren gekomen. Er wordt momenteel onderzocht welke van die acht plekken geschikt is voor het plan.

Het stadsbestuur denkt dat een speciaal erotisch centrum kan helpen om de enorme drukte op de Wallen tegen te gaan. Daarnaast is er het idee dat zo'n speciaal centrum helpt om de positie van

sekswerkers te verbeteren en ondermijning kan worden tegengegaan. "Essentieel is dat in een Erotisch Centrum werkplekken zijn voor sekswerkers die nu onvoldoende in het vergunde circuit terecht kunnen of willen", schrijft burgemeester Halsema in de brief. Het centrum moet straks plaats bieden aan honderd sekswerkplekken.

Thijs Wolzak / Moke Architecten

Marktonderzoek Amsterdam heeft in het afgelopen jaar marktonderzoek gedaan. Daarin sprak het met sekswerkers en exploitanten. Die hebben hun zorgen en wensen geuit. Zo is men bijvoorbeeld bang dat een vermindering van het aantal ramen op de Wallen tijdens de transititie naar het nieuwe centrum een negatief effect kan hebben op de positie van de sekswerkers. Ze hopen dat het centrum niet op een afgelegen plek wordt weggestopt en dat het goed bereikbaar is voor hulpdiensten. Bovendien moeten er andere voorzieningen in de buurt zijn, zodat het centrum niet de overhand heeft in het straatbeeld.

De shortlist: Amstel III Arenapoort Sloterdijk 2 Zuid Sloterdijk 2 Noord Zuid/RAI Eenhoorngebied Het watergebied van Amsterdam nieuwbouw-gebied Haven-Stad

Brede functie Het erotische centrum moet een brede functie krijgen en niet alleen gericht zijn op sekswerk, is één van de conclusies van het martkonderzoek. Er wordt daarom gedacht aan horeca en een diversiteit aan

erotische en niet-erotische functies, cultuur en educatie. Voorbeelden zijn onder meer een

burlesque club, een erotisch museum en expositieruimten. "Die verbreding leidt ook tot meer anonimiteit voor de klanten." Eind dit jaar worden de locatiecriteria definitief vastgelegd, volgend jaar wordt volgens planning door de gemeente een voorkeurslocatie uitgesproken. "Daarna start het participatietraject over de beste inpassing van het centrum. Vervolgens start het proces om ontwikkelende marktpartijen te selecteren, en het proces van ontwikkeling bouwplan en planologische procedures."