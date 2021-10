Handbalsters SEW mogen eindelijk weer Europa in, maar 'niet om vakantie te vieren'

Voor de handbalsters van SEW wacht na zes jaar weer een Europese wedstrijd. Aanstaande zaterdag spelen de vrouwen uit Nibbixwoud in en tegen Zalgiris Kaunas uit Litouwen. Volgende week is de return van het Europa Cup-duel in Wognum. Trainer Arthur Langedijk kijkt ernaar uit.

"Ik heb beelden gezien en het is typisch Oost-Europese ploeg met grote, sterke meiden. In Litouwen is het een grootmacht, maar in Europa komen ze meestal niet verder dan de tweede of derde ronde. Ze hebben één keer de laatste zestien gehaald in de Europa Cup", weet de coach van SEW.

"Het is fantastisch dat we na zo veel jaar weer Europees spelen met SEW", zegt Langedijk tegen NH Sport. "Vorig seizoen zouden we natuurlijk tegen het Spaanse Club Balonmano Remudas Isla de Gran Canaria spelen. Dat is een grote club uit Spanje, maar dat ging helaas niet door . Nu is het Litouwen geworden."

"We gaan niet naar Litouwen om vakantie te vieren. We willen presteren en gaan uit van eigen kracht"

"We zijn in ieder geval niet kansloos", vervolgt Langedijk. "Het is moeilijk te zeggen wie de favoriet is. Afgelopen weekend verloren we van V&L, terwijl wij op papier sterker zijn. We gaan niet naar Litouwen om vakantie te vieren. We willen presteren en gaan uit van eigen kracht."

Vrijdagochtend stapt SEW in het vliegtuig. De wedstrijd in de Litouwse stad Kaunas begint zaterdagmiddag om 12.00 uur. De return is zaterdag 23 oktober om 18.00 uur in Sporthal De Bloesem.