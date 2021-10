Nog een half miljoen euro nodig voor renovatie verwaarloosd zwembad De Rijd

In maart stemde de gemeenteraad in met het vrijmaken van het budget van een miljoen euro. Het opknappen is daarna gestart en in juli kon het zwembad haar deuren alweer openen. Met het geld is een deel van het zwembad opgeknapt, maar nog niet alles.

Hoewel er in het oorspronkelijke besluit van de gemeenteraad al een incidenteel budget van 115.000 euro werd opgenomen, is ook dat niet voldoende voor de rest van de werkzaamheden. Er is sprake van een overschrijding van liefst 50 procent, zo meldt onze mediapartner Regio Noordkop.

De VVD stelde onlangs vragen aan het college toen zij vernam dat het budget niet toereikend zou zijn. Het bestuur kon toen nog geen uitspraken doen over de hoogte van het extra bedrag. Hierbij verwees de coalitiepartij nog naar de besparing door de inzet van 37 vrijwilligers. De VVD gaf ook aan te willen voorkomen dat zij achteraf wordt verrast met onvoorziene kosten. Dit is volgens hen al eerder gebeurd bij andere projecten.

Alsnog sluiting

De gemeenteraad moet zich bij de raadsvergadering van 28 oktober uitspreken over het aanvullende budget. Wanneer er een negatief oordeel volgt, bestaat er de mogelijkheid dat het zwembad alsnog gesloten zal worden in de toekomst. Hoewel het zwembad dan voorlopig voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van wet- en regelgeving, is er een kans dat dit in de toekomst niet meer zo is.

Toch heeft de gemeenteraad een aantal mogelijkheden om het aan het zwembad uit te geven bedrag zo laag mogelijk te laten zijn. Zo kan er worden gekozen om geen peuterbad, afdek- of opwarmsysteem, of geen glijbaan te maken.

Het afgelopen jaar zijn er 2.613 bezoekers geweest bij het zwembad. Het college verwacht dat dit volgend jaar is verdubbeld. Oorspronkelijk ging het bestuur uit van zo'n 7.800 bezoekers per jaar.