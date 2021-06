Zwembad De Rijd helemaal opgeknapt door vrijwilligers: "Deze zomer zijn we weer open"

Zwembad De Rijd in Nieuwe Niedorp kan binnen enkele weken weer open. Tientallen vrijwilligers en bedrijven uit de omgeving hebben keihard gewerkt om het bad samen met de gemeente op te knappen. Het initiatief komt van Remco Mienis. Hij deed vorig jaar zijn beklag op Facebook over het verwaarloosde buitenbad, waar hij als kind al kwam. Daarop kwam het hele dorp in actie. "Die saamhorigheid geeft aan hoe belangrijk het bad is."

Het is nog even flink buffelen. Het huisje van de badmeester poetsen, onkruid wieden, tegels opruimen en niet te vergeten; het zwembad vullen. "Als het meezit kunnen we voor de zomervakantie open," zegt Remco Mienis hoopvol. "We krijgen de inspectie nog op bezoek om te zien of alles in orde is, maar dan kunnen wel allemaal weer lekker zwemmen."

Mienis klopte vorig jaar hard op de deur bij de gemeente. Hij vond dat De Rijd zo aan het verwaarlozen was, dat de kans bestond dat het buitenbad zou moeten sluiten. De badranden brokkelden af, tegels van het instructiebad vielen er zomaar af en het groen was verwaarloosd en onveilig. "Dood- en eeuwig zonde dat dit is gebeurd met het mooie zwembad van weleer", zei Miesis vorig jaar.

Trots

Inmiddels is het instructiebad helemaal opnieuw betegeld, staan er nieuwe duikplanken en zijn de speeltoestellen opgeknapt. En dat alles met vrijwilligers, zoals Eugene Hendriks: "Ik ben trots op Remco dat hij het initiatief heeft genomen. Je ziet het, veertig, vijftig vrijwilligers en we doen het gewoon weer even met z'n allen." Vrijwilliger Carla Haring poetst de uitkijktoren: "Mijn kinderen hebben hier herinneringen en ik hoop dat mijn kleinkinderen hier ook weer naartoe mogen. Ik ben blij dat het bad opgeknapt is."

Remco Mienis: "Het is door het dorp en voor het dorp. Iedereen zet zich hiervoor in, omdat het bad zo belangrijk is voor Niedorp en omstreken. En anders was het gewoon weg geweest. Daar ben ik honderd procent van overtuigd. Dus we zijn er blij mee, heel blij."