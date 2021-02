Gemeente zet een miljoen euro apart om verwaarloosd zwembad op te knappen

Vaste badgast Remco Mienis bracht het onderwerp afgelopen zomer onder de aandacht. Hij vond het eeuwig zonde dat het zwembad werd verwaarloosd, zo vertelde hij vorig jaar tegen NH Nieuws. "We kijken naar de toekomst", zei hij. "Volgend jaar, hopelijk, hebben we hier weer een mooi zwemparadijs waar alle kinderen een fantastische zomer kunnen genieten."

Nadat de oproep was gedaan, heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven De Rijd te renoveren. Tegelijkertijd voerde de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord HN een inspectie uit, die leidde ertoe dat het bad vroegtijdig dicht moest.

Vijftien jaar

"Als we het zwembad de komende vijftien jaar willen behouden, moet achterstallig onderhoud worden uitgevoerd en moet het zwembad worden gerenoveerd", zo valt te lezen in een collegebesluit. Voor de renovatie wordt ruim een miljoen euro uitgetrokken.

Mienis is blij met het besluit. "Ze zijn al begonnen met het snoeien van het groen. Ik ben er zeker content mee dat er wat gaat gebeuren. Het is alleen afwachten in welke vorm dat gaat plaatsvinden. Ik hoop dat het grote bad veilig open kan blijven, want als dat voor de renovatie dicht zou moeten, zou dat wel de nekslag zijn voor het zwembad."