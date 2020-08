Krijgt buitenbad De Rijd een opknapbeurt? "Ons zwembad is zwaar verwaarloosd"

NIEDORP - Afgebroken badranden, verzakte tegelpaden waar kinderen hun voeten aan openhalen en een zonneweide die wordt overschaduwd door hoge bomen: zwembad De Rijd in Nieuwe Niedorp kan volgens menig bezoeker wel een opknapbeurt gebruiken. Remco Mienis is al 35 jaar vaste badgast en heeft een oproep gedaan om het terrein te laten opknappen: "Dood- en eeuwig zonde dat dit is gebeurd met het mooie zwembad van weleer."

Een beetje schouderophalend loopt Remco Mienis over het terrein van het buitenbad De Rijd: "Hier begint het al met losse tegels. Het pierebad is dicht en je kunt er niet eens fatsoenlijk meer op de bankjes zitten. Hier, deze badrand is afgebroken, hartstikke scherp en allemaal tegels die er af zijn gevallen. Het personeel probeert het wat op te lappen."

Goede tijd

Hier moet wat gebeuren, vindt Remco. Hij krijgt bijval uit het hele dorp, dus ook van een andere vaste bezoeker, Leo van der Fluit: "Van de goede tijd kan ik me herinneren dat het altijd hartstikke druk was. Ze kwamen uit de wijde omtrek hier naartoe. De kracht is de plek, het natuurschoon. Het bad was van topkwaliteit, maar de gemeente heeft al jaren niets aan onderhoud gedaan."