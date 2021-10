Resterende miljoenen Westfrisiaweg niet per se terug naar West-Friesland

De overgebleven negen miljoen uit het budget van de Westfrisiaweg (N23) wordt niet zomaar besteed om knelpunten in de regio West-Friesland te besteden. Een voorstel in Provinciale Staten van JA21, SP, CDA en Liberaal Noord-Holland haalde het niet.

"Er is geen geld over, maar minder geld tekort"

Hoewel de provincie in de communicatie naar buiten toe ook meldde dat het project binnen budget was afgerond, sprak gedeputeerde Jeroen Olthof andere taal. "Er is geen geld over, er is minder geld tekort." Daarbij verwees hij naar de tussentijdse verhoging van het budget nog voordat de aanleg begon.

Uiteindelijk stemden CDA, JA21, SP, PVV en Liberaal Noord-Holland voor het voorstel om het geld in de regio te besteden, maar dat was onvoldoende. Het geld gaat nu terug in de mobiliteitspot. Dat is volgens de gedeputeerde belangrijk, omdat er in de provincie grote uitdagingen voor mobiliteit liggen in de nabije toekomst.