Vrachtverkeer ondanks afsluiting tóch nog door Wijkertunnel

Er geldt een verbod, maar toch rijdt er nog vrachtverkeer door de Wijkertunnel bij Beverwijk. Dat ziet ook Rijkswaterstaat. Het past volgens en woordvoerder in een 'normaal beeld bij veranderde verkeerssituaties'. De politie vindt dat extra verkeerscontroles door de tunnelafsluiting aan Rijkswaterstaat zijn. Rijkswaterstaat maakt zich nog geen zorgen over de situatie, en denkt er de komende dagen steeds minder vrachtverkeer door de tunnel zal gaan.

Vrijdag sloot Rijkswaterstaat de Wijkertunnel voor vrachtverkeer. Verschillende ventilatoren uit de tunnel zijn defect en worden nu geïnspecteerd en eventueel gerepareerd. Bij een ongeluk met groot verkeer zou nu te veel rookontwikkeling kunnen ontstaan.

De sluiting, die slechts kort van tevoren werd aangekondigd, wekte wrevel in de transportsector.

Nog geen zorgen

Daar heeft Rijkswaterstaat begrip voor, maar volgens de woordvoerder 'gaat de veiligheid natuurlijk voor alles'. Dat een deel van het vrachtverkeer lak heeft aan de tijdelijke sluiting, baart hem nog geen zorgen.

"Er gaat al een stuk minder vrachtverkeer dan normaal door de Wijkertunnel", zegt hij. "De komende dagen zal dat nog minder worden. Mensen moeten altijd even wennen aan een nieuwe verkeerssituatie." Hoe lang de sluiting nog duurt, is volgens hem niet te zeggen.

Politie heeft niet de capaciteit

"De sluiting en mogelijke omleidingen staan duidelijk op en rond de wegen aangegeven. Bovendien monitoren we de situatie constant. Als het aantal vrachtwagens in de tunnel de komende dagen echt de spuigaten uitloopt, zullen we dat met de politie bespreken en extra gaan handhaven.”

De politie zegt op dit moment niet de capaciteit te hebben om extra te controleren rond de tunnel. Bovendien is Rijkswaterstaat in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor controles op haar maatregelen, volgens een woordvoerder van de politie.