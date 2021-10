Wijkertunnelverbod leidt tot wrevel bij transportsector: 'Schandalig'

Rijkswaterstaat heeft de woede op de hals gehaald van beroepsvervoerders. De acute sluiting per vandaag van de Wijkertunnel voor vrachtverkeer en touringcars wordt door Transport Logistiek Nederland (TLN) zelfs gezien als een 'schande'. Mikpunt van de kritiek is het (gebrek aan) onderhoud.

Donderdag kondigde Rijkswaterstaat de maatregel aan om - 24 uur later - het vracht- en touringcarvervoer te gaan weren. In de Wijkertunnel is er na een inspectie gebleken dat ventilatoren niet goed werken. Een ongeval of pech met een brand zou hierdoor kunnen leiden tot gevaarlijke situaties in de tunnelbuis. "Door vrachtwagens en touringcars tijdelijk om te laten rijden, neemt de kans op een ongeluk met veel rookontwikkeling dusdanig af dat de tunnel blijft voldoen aan de gestelde veiligheidsmarges", zo verklaart Rijkswaterstaat de afgekondigde regel.

"Het is van het grootste belang dat het komende kabinet zijn portemonnee trekt om betere controle te krijgen over de infrastructuur"

Transport Logistiek Nederland (TLN) reageert als door een wesp gestoken. TLN-voorzitter Elisabeth Post: "Het is een schande dat we zo met de infrastructuur omgaan. Het auto- en vrachtverkeer zijn belangrijk voor onze economie, dan mag je ook verwachten dat het onderhoud aan de infrastructuur op orde is. Daar heeft het met dit soort zaken geen schijn van. Natuurlijk, veiligheid gaat voor alles. Maar met mij begrijpt ook onze achterban niet waarom Rijkswaterstaat ineens geconfronteerd wordt met een aantal ventilatoren dat tegelijk stuk gaat. Laat staan waarom het mogelijk weken moet duren om ze te vervangen."

Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete. Er is echter geen actieve controle of handhaving van Rijkswaterstaat te verwachten. Ook de politie laat aan NH Nieuws weten daar geen capaciteit voor te hebben.

Ook beroepschauffeur Jan van Oostveen is ziedend. "Ik hou mijn hart vast", briest de chauffeur uit Velserbroek. "Wat denk je wat er gebeurt als je de aorta van Noord-Holland sluit? De meeste vrachtwagens zetten dan koers naar de Velsertunnel. Dat leidt zonder twijfel tot een verdrievoudiging van het aantal hoogtemeldingen. En dat is ook anders al een enorm probleem. De afhandeling per hoogtemelding is een kwartier, dus reken de schade voor de sector maar uit. Die is enorm. En niet te vergeten: de frustratie voor de andere weggebruikers uit de regio."

Rijkswaterstaat: 'Noodzaak'

Rijkswaterstaat laat weten geen andere keuze te hebben gehad dan de maatregel af te kondigen. "We begrijpen dat TLN en haar achterban zich overvallen voelen door de sluiting op korte termijn. Omwille van de veiligheid was dit besluit noodzakelijk. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de tunnel zo snel mogelijk weer open te kunnen stellen voor al het verkeer", zegt woordvoerder Remco de Korte.

De defecte ventilatoren worden volgens De Korte tweemaal per jaar gecontroleerd. "Een half jaar geleden bleek tijdens de controle dat de geluiddempende beplating om de ventilatoren los zat. We hebben dit toen gerepareerd. Tijdens de laatste onderhoudsronde (vorig weekend) bleek dat de gerepareerde onderdelen niet meer optimaal functioneren. De beplating zit toch weer los en was niet meer ter plaatse te repareren. De ventilatoren moeten voor reparatie uit de tunnel worden gehaald. De ventilatiecapaciteit voldoet daarmee niet meer aan de norm die Rijkswaterstaat heeft gesteld en daarop is het besluit genomen om vrachtwagens en touringcars tijdelijk om te laten rijden."

Weginspecteur bij Velsertunnel

Rijkswaterstaat neemt ook voorzorgsmaatregelen bij de Velsertunnel. "De kans is aanwezig dat er meer hoogtemeldingen zullen ontstaan. Bij de Velsertunnel is daarom een weginspecteur overdag ter plaatse aanwezig, of op de vlakbij gelegen Verkeerscentrale Velsen, om eventuele te hoge vrachtwagens (hoogtemeldingen) sneller af te wikkelen. In de nacht en in het weekend blijft een weginspecteur ook in de buurt."

Het is volgens De Korte nog onduidelijk hoe lang de maatregel voor de transportsector van kracht blijft. "De leverancier van de ventilatoren gaat ze onderzoeken en kijken of ze nog gerepareerd kunnen worden. Het is nu onduidelijk hoeveel tijd dit in beslag neemt."