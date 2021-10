Delen Wijkertunnel dagenlang dicht door defecte ventilatoren

De Wijkertunnel is door werkzaamheden donderdagnacht dicht in de richting van Haarlem, en vrijdagnacht in de richting van Alkmaar. De (uit)sluitingen hebben te maken met reparaties aan defecte ventilatoren in de twee tunnelbuizen. Rijkswaterstaat: "Er kan daardoor bij een calamiteit met veel rookontwikkeling onvoldoende rook uit de tunnel worden geblazen."