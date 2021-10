Honkballers Amsterdam Pirates stapje dichter bij landskampioenschap

De honkballers van Amsterdam Pirates hebben ook de tweede wedstrijd in de Holland Series gewonnen. Op het Loek Loevendie Ballpark werd Neptunus met 3-1 verslagen.

Door de winst gaan de Amsterdammers nu met 2-0 aan de leiding in de best-of-seven series. Pitcher Juan Carlos Sulbaran gooide een prima wedstrijd en bleef alle negen innings op de heuvel staan. Bij Neptunus werd de startende pitcher Diegomar Markwell al na drie innings naar de kant gehaald. Dit tot ongenoegen van Markwell die behoorlijk tekeer ging in de dug-out richting coach Ronald Jaarsma.

In de eerste inning kwam Pirates nog met 1-0 achter. Via een homerun van Gilmer Lampe kwamen de Amsterdammers langszij. Denzel Richardson en Raydley Legito wisten in het vervolg van de wedstrijd ook nog de thuisplaat te halen.

Zaterdag is de derde wedstrijd in Rotterdam.