Knappe overwinning van Amsterdam Pirates in eerste duel Holland Series

De honkballers van Amsterdam Pirates zijn uitstekend begonnen aan de strijd om het landskampioenschap (Holland Series). In Rotterdam werd Neptunus vanmiddag in de stromende regen met 2-0 verslagen.

De regerend landskampioen van 2019 had het in de play-offs heel lastig met HCAW. Afgelopen zondag werd de beslissingswedstrijd met 4-2 gewonnen. Daardoor lijkt Neptunus de favoriet in de Holland Series, maar vanmiddag was de ploeg van Michael Duursma de betere.

Sicnarf Loopstok en Rashid Gerard haalden de punten binnen voor Pirates. Beiden kwamen in de vierde inning over de thuisplaat. Pitcher Shairon Martis kreeg in negen innings slechts drie honkslagen tegen van de slagmannen van de Rotterdammers.

De volgende wedstrijd in de best-of-7 is komende donderdag. Amsterdam Pirates speelt dan thuis.