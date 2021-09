Stunt HCAW blijft uit, Pirates naar Holland Series

Amsterdam Pirates heeft zich dankzij een 4-2 overwinning op provinciegenoot HCAW uit Bussum verzekerd van een plek in de Holland Series. Door de overwinning van de Amsterdammers op het eigen Loek Loevendie Ballpark werd de stand op 3-2 gebracht in de play-offs.

Na de 0-7 overwinning van de Pirates op zaterdag in Bussum stond het 2-2 in gewonnen wedstrijden. De winnaar van het duel vandaag in Amsterdam zou zich daarom plaatsen voor de Holland Series, de finalereeks om het landskampioenschap.

In het beslissinde vijfde duel kwam Amsterdam in de vierde inning op een 3-0 voorsprong. HCAW bracht een inning later de stand terug tot 3-1. In de zevende inning wisten beide ploegen ieder nog een keer te scoren waardoor de eindstand van 4-2 werd bereikt. Amsterdam had uiteindelijk dertien honkslagen tegenover acht van HCAW.

Holland Series

Regerend landskampioen Pirates plaatst zich zo opnieuw voor de finale om het landskampioenschap. Tegenstander in de best-of-seven series is het Rotterdamse Neptunus. Het eerste duel is op zondag 3 oktober in Rotterdam. De eerste thuiswedstrijd van de Pirates is op donderdag 7 oktober.

