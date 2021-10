Langzaam rijden spekt de pot: "Beloning werkt beter dan boete"

Automobilisten kunnen op de Bovenweg in Sint Pancras de spaarpot van basisschool Het Baken vullen. Ter hoogte van de school staat sinds vandaag een spaarpaal, waarmee langzaam rijden wordt beloond. Wie zich aan de 30 km/u limiet houdt, brengt geld in het laatje.

De paal is vandaag in werking gesteld door wethouder Ad Jongenelen van de gemeente Langedijk, en is bedacht door Safety-safe. De spaarpaal moet het harde rijden over de Bovenweg tegengaan. Bewoners roepen al langer om maatregelen.

De Safety-safe is een beproefd concept dat eerder succesvol is ingezet in andere Nederlandse gemeenten. De Noord-Hollandse primeur was voor Sint Maarten, en daar bleek het een succes. Daar werd in vier weken tijd ruim tweeduizend euro bij elkaar gereden. Binnenkort volgen Alkmaar en Bergen, meldt mediapartner Langedijk Centraal.