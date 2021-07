Minder hardrijders in Sint Maarten door spaarpaal: 'Ze trappen echt op de rem'

Het loont om met maximaal 30 km per uur door Sint Maarten te rijden. Door met een slakkengangetje langs de spaarpaal in het dorp te rijden hebben automobilisten 2.200 euro bij elkaar gespaard. Wethouder Hans Heddes van Schagen heeft het bedrag overhandigd aan de dorpsraad van Sint Maarten.

Het geld wordt gebruikt voor speeltoestellen, maar de hoop is vooral dat ook na het weghalen van de spaarpaal automobilisten in het dorp op hun snelheid blijven letten.

"Ik heb echt gemerkt dat automobilisten inhielden voor de spaarpaal," vertelt Steven Bosdijk van de dorpsraad Sint Maarten. De spaarpaal werd vorige maand geplaatst op de Hoge Buurt, na aanhoudende klachten over te snel rijdend verkeer door het smalle dorp. Volgens de dorpsraad zijn afgelopen jaar snelheden tot wel 80 km/u gemeten.

Bosdijk: "We zijn heel tevreden. Er is een duidelijke boodschap afgegeven, een stukje opvoeding." De spaarpaal registreert de snelheid en regelt dat iedere keer wanneer een automobilist zich aan de snelheid houdt een bedrag in de spaarpot belandt. De eerste week zorgde dat al voor een kwart minder hardrijders.

Chicanes

Wethouder Hans Heddes van Schagen is blij met het resultaat. Hij heeft al eerder in het drop gestaan om automobilisten tot beter rijgedrag te manen. “De positieve trigger heeft gewerkt, de meeste mensen willen nu wel veilig rijden. We hopen natuurlijk met z’n allen dat dit een blijvend effect gaat hebben, dat men het inzicht heeft gekregen dat harder rijden slecht voor iedereen is."

De spaarpaal staat er nog tot maandag. Daarna zal de provincie nog een tijdje het na-ijleffect meten. De gemeente Schagen heeft ook al toegezegd dat er meer verkeersremmende maatregelen komen voor het dorp, zoals wegversmallingen bij de entree van Sint Maarten en nog meer kunstmatige bochten (chicanes) te creëren door bloembakken op de weg te plaatsen.