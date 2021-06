'Spaarpaal' beloont veilige 30km-rijders: eerste euro's al binnen voor goed doel

Niet harder rijden dan 30? Dat betekent kassa voor Sint Maarten. Daar staat sinds vandaag de eerste 'Spaarpaal' van Noord-Holland. Het is de tegenhanger van de flitspaal die hardrijders straft. De provincie wil het samen met de gemeente Schagen juist over een andere boeg gooien om de verkeersveiligheid in dorpen aan te pakken. "We belonen goed gedrag. Als je onder de 30 blijft spaar je voor het dorp."

"Het is een 30-kilometer zone, maar metingen wijzen uit dat hier soms wel 70 tot 80 kilometer per uur wordt gereden", vertelt Steven Bosdijk van de dorpsraad Sint Maarten. De entree van het dorp, de Hoge Buurt, heeft al bloembakken en snelheidsborden, maar het mag niet baten. "Er komen scheuren in de huizen, we hebben op dit stukje kleine kinderen wonen. Dat is onze grootste zorg."

Nul

De Spaarpaal is de eerste van negen 'belonende snelheidsmeters' die de provincie Noord-Holland de komende tijd laat plaatsen. Gedeputeerde Jeroen Olthof: "We willen dat mensen rustiger gaan rijden en we willen minder verkeersslachtoffers. Ons streven is nul. We gaan zien of het helpt. Kijk, het bord springt weer op groep. Dat gaat de gemeente geld kosten."