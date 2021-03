Hilversum ziet wel wat in 'spaarpaal' om verkeersveiligheid te verbeteren

HILVERSUM - Hilversum ziet wel wat in de 'spaarpaal' om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente denkt erover op zo'n flitspaal neer te zetten als proef. Dat reageren burgemeester en wethouders op vragen van de lokale CDA-fractie om met meer voorstellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid te komen na de vele klachten erover.

Een spaarpaal is een soort omgekeerde flitspaal. De paal registreert niet als een automobilist te hard rijdt, maar houdt juist bij hoe vaak automobilisten zich juist netjes aan de snelheid houden. Per keer dan een automobilist zich netjes aan de regels houden voorbij rijdt, wordt een bepaald bedrag gespaard. Dat geld wordt vervolgens weer aan de buurt waar de paal staat gegeven om wat leuks mee te doen.

De spaarpaal moet automobilisten dus prikkelen om juist niet te hard te rijden. Een ander voordeel is dat zo'n paal de leefbaarheid in de buurt kan verbeteren, als met de opbrengst van de spaarpaal bijvoorbeeld weer een buurtfeest wordt gegeven.

Eerst een test

Provincies als Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht en Overijssel hebben al her en der zulke spaarpalen staan. Hilversum denkt er ook aan om er eentje te plaatsen, zo blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders. De gemeente is met bewoners van de Snelliuslaan bezig met een proef van een jaar om te zien wat er gedaan kan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van de middelen waar de gemeente wil testen is die spaarpaal.

Of de spaarpaal er nu daadwerkelijk komt, hangt nog wel af van de provincie. Hilversum zegt daarvoer momenteel in gesprek te zijn. Als de proef aan de Snelliuslaan slaagt, zou het kunnen dat de spaarpaal op meer plaatsen in Hilversum gaat opduiken.