Primeur: Sint Maarten krijgt eerste 'Spaarpaal' voor veiligheid in 30km-zone

Sint Maarten krijgt een primeur: als eerste dorp in Noord-Holland komt daar een Spaarpaal. Het is de tegenhanger van de flitspaal en moet het dorp behalve meer verkeersveiligheid ook een bak geld opleveren. De Spaarpaal 'beloont' het dorp voor iedere keer dat iemand met de auto of trekker langs komt en zich aan de maximum snelheid houdt. Dat is hard nodig in Sint Maarten: "Verkeersveiligheid? Hier? Die is er niet."

Safety Safe

De provincie Noord-Holland stelt 90.000 euro beschikbaar voor maximaal negen spaarpalen in de provincie. De eerste komt aan de Hoge Buurt in Sint Maarten. Niet zonder reden, zegt de gemeente Schagen. "Het dorp klaagt al heel lang dat er te hard wordt gereden en dat het gevaarlijk is," zegt een woordvoerder. "We hebben verkeersmaatregelen genomen en zelfs de wethouder heeft een actie gehouden door mensen aan te spreken op hun rijgedrag." "Vrachtwagens die met 70 voorbij komen in een 30km-zone, oversteken met een kind aan je hand; het is rennen voor je leven", vertelt Steven Bosdijk van de dorpsraad Sint Maarten. Hij woont zelf aan de Hoge Buurt, waar dagelijks een paar duizend auto's voorbij rijden. "Zwaar landbouw verkeer gaat ook heel hard door het dorp. Huizen trillen, want de weg ligt op een oude wierdijk. Dat alles bij elkaar maakt de ellende compleet."

Google Street View

Quote "Vrachtwagens die met 70 voorbij komen in een 30km zone. Het is rennen voor je leven" steven bosdijk - dorpsraad sint maarten

Vanaf 16 juni meet de spaarpaal vier weken lang de gereden snelheid van degene die langsrijdt. Als de snelheid onder de maximumsnelheid ligt, plaatst de paal een bedrag in de spaarpot. Dit bedrag kunnen bewoners in overleg met de gemeente gebruiken voor een zelfgekozen buurtinitiatief. "De boel saboteren door rondjes rijden om de pot extra te spekken helpt niet. Daarvoor is een foefje bedacht," aldus de gemeente Schagen. Voor de inwoners van Sint Maarten is er op 25 mei nog een informatiebijeenkomst. Dan kan er tot het moment van het plaatsen van de Spaarpaal ook gestemd worden naar welk buurtinitiatief het opgespaarde geld voor bestemd is. Steven Bosdijk van de dorpsraad Sint Maarten heeft wel een idee: "Nog meer snelheidsremmende maatregelen en de weg inrichten als een 30km-zone. Dat is nu niet duidelijk genoeg. We hebben de plannen al klaar liggen."