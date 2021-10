Weer twee auto's uitgebrand in Den Helder

Aan de Torenstraat in Den Helder zijn gisteravond rond 22.10 uur twee auto's uitgebrand. De politie sluit brandstichting niet uit. Eerder dit jaar en vorig jaar gingen al meerdere auto's in vlammen op.

De politie laat weten dat een getuige kort voor de brand knallen heeft gehoord, ook zou iemand op een scooter zijn weggereden. De brand sloeg vervolgens over op de auto naast de brandende wagen. De auto's zijn zwaar beschadigd door de brand.

Het is volgens de woordvoerder van de politie nog te vroeg om een mogelijk verband aan te tonen met de eerdere branden in de gemeente. Vorig jaar gingen er twintig auto's in vlammen op en dit jaar brandden er tot nu toe acht af. Met deze twee auto's erbij staat de teller op tien.

Eerder gaf de politie aan dat het waarschijnlijk niet om een pyromaan gaat.