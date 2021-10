Bedreigd slachtoffer gefilmde blunderoverval hoopvol na tientallen nieuwe tips

Na uitzending van camerabeelden van een mislukte gewapende overval op een snackbar in Heerhugowaard heeft de politie meer dan veertig tips gekregen. Op de beelden die gisteravond in het programma Opsporing Verzocht werden getoond, zijn twee mannen te zien die in mei rond middernacht met een mes de hamburgerzaak binnenstormden. "We hebben er nog steeds vertrouwen in dat de politie deze zaak oplost", zegt de eigenaar tegen NH Nieuws.